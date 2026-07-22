Nuevo decreto sanciona con Bs 10.000 a quienes invadan las ciclovías en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba endureció las sanciones contra los conductores que invadan o utilicen indebidamente las ciclovías. La multa, que anteriormente era de Bs 100, ahora asciende a Bs 10.000, según la nueva normativa municipal promulgada ayer por el alcalde Manfred Reyes Villa.

La sanción alcanza a autos y motocicletas

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Abel Suazo, explicó que la medida se aplica a los vehículos motorizados, incluidos automóviles y motocicletas, que ingresen a las ciclovías.

La sanción también alcanza a los conductores que estacionen sus vehículos en estos espacios, una práctica que fue identificada en sectores como las avenidas Oquendo y Ecuador.

“No solo es por circular por la ciclovía, sino también por parquear”, explicó Suazo, al señalar que la norma se aplica a toda la red de ciclovías de la ciudad.

La medida también contempla los vehículos que ingresen a espacios destinados a la circulación de bicicletas, como los alrededores de la laguna Alalay.

Toda la red de ciclovías está protegida

Suazo destacó que la ciclovía es considerada un espacio de importancia para la población cochabambina por su aporte a la salud, el deporte y el cuidado del medio ambiente.

“Toda la ciclovía que se encuentra en la ciudad está protegida por esta ley”, afirmó. La normativa busca proteger a los ciclistas, niños y peatones que utilizan estos espacios, además de prevenir accidentes y daños a la infraestructura.

El dinero de las multas será destinado a reparaciones

La autoridad explicó que los recursos recaudados por las sanciones serán destinados a la reposición y reparación de obras e infraestructura vial relacionada con las ciclovías.

Entre las tareas previstas están la reparación de balizas, conos y otros elementos dañados, además del fortalecimiento de la vigilancia y las labores de prevención.

Suazo recordó que recientemente un conductor en estado de ebriedad ingresó a una ciclovía y causó daños en puentes y otras estructuras, hechos que generan costos para el municipio.

Bicicletas eléctricas y scooters no serán sancionados

La nueva normativa no se aplica a bicicletas eléctricas ni scooters, siempre que sus usuarios respeten las medidas de seguridad y las normas de circulación establecidas.

El decreto municipal fue promulgado por el alcalde Manfred Reyes Villa y entró en vigencia este miércoles.

Con la nueva sanción, la Alcaldía busca enviar un mensaje de mayor protección a los usuarios de las ciclovías y disuadir a los conductores que ingresen, circulen o estacionen sus vehículos en estos espacios.



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