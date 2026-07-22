Escasez de diésel reduce salidas de buses y encarece los pasajes en la terminal cruceña

La escasez de diésel continúa golpeando al transporte interdepartamental en Santa Cruz. En la terminal Bimodal, cientos de pasajeros enfrentan largas esperas debido a la reducción en la salida de buses, mientras que el costo de los pasajes registra incrementos.

De acuerdo con el reporte realizado en la terminal, las empresas de transporte han reducido hasta en un 60% la cantidad de viajes que realizaban habitualmente, como consecuencia del abastecimiento irregular de combustible.

Los usuarios denuncian que las tarifas aumentaron considerablemente. Un pasajero que viajaba a Cochabamba señaló que el pasaje llega a costar entre Bs 180 y Bs 200.

"Casi está en 200 bolivianos. Piensan que el dinero se alza del suelo; no alcanza", manifestó un viajero.

Otra pasajera que llegó desde San Ignacio de Velasco, afirmó que el pasaje pasó de Bs 100 a Bs 150 y atribuyó el incremento a la crisis de combustibles que atraviesa el país. "No hay gasolina, no hay diésel, los pasajes suben, todo sube", lamentó.

Además, denunció que en algunas provincias la gasolina escasea al punto de comercializarse de manera informal en botellas con precios de hasta Bs 30.

Pese a los problemas de abastecimiento, la terminal bimodal continúa registrando una importante afluencia de pasajeros que buscan conseguir un pasaje disponible y a un precio que se ajuste a su presupuesto.

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