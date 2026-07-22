Trabajadores en salud cumplen segundo día de paro y solo funcionan las emergencias

Los trabajadores en salud cumplen el segundo día del paro movilizado de 72 horas en demanda del pago del bono viático de vacunación y en rechazo al Decreto Supremo 5654. La medida afecta la atención en consulta externa en los establecimientos de los tres niveles de salud.

En el Hospital de Niños, algunos padres de familia llegaron desde tempranas horas con la esperanza de obtener una ficha médica para sus hijos, pero se encontraron con la suspensión de las consultas programadas.

"Vengo del kilómetro 9 de la doble vía a La Guardia. No sabía del paro, recién me estoy enterando. Voy a esperar para ver si reprograman la atención", manifestó uno de los padres afectados, quien pidió a las autoridades atender las demandas del sector para evitar mayores perjuicios a la población.

Otra madre de familia, que llegó desde la zona del quinto anillo y avenida Banzer, aseguró que tampoco conocía la medida de presión. "No sabíamos del paro. Necesitamos que atiendan porque hay muchos niños que requieren atención médica", expresó.

El paro se extenderá hasta el jueves 23 de julio. Durante este periodo no habrá atención en consulta externa en los centros de salud y hospitales de los tres niveles, mientras que los servicios de emergencia continuarán funcionando con normalidad.

Mira la programación en Red Uno Play