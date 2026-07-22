Persisten las filas por fichas para el apostillado del Rejap en Cochabamba

Las largas filas continúan en inmediaciones de las oficinas de Derechos Reales de Cochabamba, pese al cambio en el sistema de distribución de fichas para el trámite de apostillado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap).

Desde las primeras horas de este miércoles, decenas de personas madrugaron y se concentraron en las calles Sucre y San Martín, a la espera de conseguir una ficha que les permita acceder a una atención.

La fila se extendió por varias cuadras desde la puerta de las oficinas de Derechos Reales, ubicadas en la calle Sucre, hasta la avenida San Martín.

Las primeras personas llegaron alrededor de las 04:00 y señalaron que algunos usuarios deben acudir durante varios días consecutivos para lograr un cupo.

“Vine ayer, pero no alcancé. Por eso hoy madrugué. Nos dijeron que por día reparten 200 fichas, pero eso no alcanza”, relató una de las personas que esperaba en la fila.

Otro usuario afirmó que la situación se repite diariamente. “Cada día es lo mismo, hay que hacer fila para tener una ficha”, manifestó.

Algunos ciudadanos indicaron que no lograron obtener una ficha el día anterior y regresaron este miércoles con la esperanza de conseguir un cupo para ser atendidos el jueves.

Nuevo sistema busca evitar que las personas pasen la noche en la calle

La semana pasada, el Consejo de la Magistratura implementó un nuevo sistema de distribución de fichas con el objetivo de reducir las filas nocturnas y evitar la intermediación de tramitadores.

Las fichas son entregadas entre las 14:00 y las 16:00, mientras que la atención se realiza al día siguiente. Además, la capacidad de atención fue ampliada de 150 a 200 personas por día mediante la incorporación de más personal.

Sin embargo, aunque el nuevo sistema permitió que los usuarios ya no tengan que pasar la noche en la calle, las filas persisten y muchas personas continúan madrugando para garantizar una ficha.

Un trámite requerido para viajar al exterior

El apostillado del Rejap es un trámite altamente demandado por personas que necesitan presentar sus antecedentes penales en otros países, principalmente por motivos laborales.

La encargada distrital del Consejo de la Magistratura, Pamela Alcocer, explicó anteriormente que la demanda aumentó debido a la cantidad de personas que viajan al exterior, especialmente a Chile, en busca de oportunidades de trabajo.

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