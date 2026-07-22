Le ofrecieron un camino más corto para ingresar a Bolivia y terminó siendo asaltada por encapuchados

Una mujer fue víctima de un robo agravado en la frontera entre Bolivia y Argentina luego de ser engañada por un sujeto que le ofreció un supuesto camino alterno para ingresar al territorio boliviano. Posteriormente, la víctima identificó a tres presuntos implicados durante un reconocimiento fotográfico realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Villazón.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió el 21 de julio de 2026, aproximadamente a las 07:30, cuando la mujer caminaba hacia el puesto de control aduanero para ingresar a Bolivia.

En ese momento fue abordada por un hombre de contextura robusta, quien le ofreció hacerla pasar por una ruta alterna, asegurándole que se trataba de un camino más corto. La víctima aceptó y fue guiada por un sendero de tierra hasta llegar al río que divide la frontera entre Bolivia y Argentina.

Tras cruzar el río, la mujer fue interceptada por dos personas con el rostro cubierto con mascarillas, quienes la requisaron y sustrajeron del interior de su campera 1.400.000 pesos argentinos (AR$ 1.400.000), equivalentes a Bs 8.960.

Según el informe, los delincuentes también le exigieron entregar su bolso y darse la vuelta. En ese instante, la víctima observó que el dinero robado fue entregado al hombre que la había conducido hasta el lugar.

Al intentar resistirse y pedir ayuda, los tres sujetos la amenazaron con arrestarla, tras lo cual escaparon tomando diferentes direcciones.

Posteriormente, la víctima acudió a dependencias de la Felcc de Villazón, donde participó en un reconocimiento mediante un muestrario fotográfico de personas registradas por esa unidad especializada.

Según el reporte policial, la mujer identificó de manera espontánea, plena y sin inducción a Rimbert L.C., a quien señaló como el sujeto que la convenció de cruzar el río; a Wilson Ángel T.I., a quien reconoció por las características de sus ojos; y a Jesús Ángel L.M., identificado por un lunar en la parte derecha de la mejilla.

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