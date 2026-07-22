Felcc revela cómo operó el sujeto que atracó un banco en la zona de Equipetrol

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga el atraco registrado en una entidad financiera de la zona de Equipetrol, de Santa Cruz, donde un sujeto ingresó armado y logró sustraer Bs 28.600 antes de escapar del lugar.

El director departamental de la Felcc, coronel Johnny Coca, explicó que el delincuente llegó a bordo de un minibús (trufi), realizó una observación previa y posteriormente ingresó al banco.

“En la puerta reduce al guardia de seguridad, lo introduce al banco, hace un primer disparo en el interior, lo coloca al suelo y de inmediato se acerca a las cajas”, informó Coca.

Según el reporte policial, una primera cajera entregó Bs 15.000 y una segunda Bs 13.800, sumando un total de Bs 28.600 sustraídos.

Tras cometer el hecho, el sujeto salió caminando por la parte posterior de la entidad financiera, dio una vuelta al manzano y abordó otro vehículo de transporte público.

La Policía ya recolectó imágenes de cámaras de seguridad del banco, viviendas y negocios cercanos con el objetivo de establecer la ruta que siguió el autor del atraco.

“Sale del lugar tranquilo, sale caminando y de la misma manera, por la parte posterior de la entidad financiera, da una vuelta al manzano y toma otro vehículo de transporte público”, indicó.

“Estamos trabajando para poder dar con el lugar donde ha partido esta persona y también donde habría llegado. Se tienen imágenes de esta persona a través del perfil que se ha colectado”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que el delincuente haya seguido a una persona que minutos antes realizó un depósito superior a Bs 100 mil, Coca descartó esa hipótesis.

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