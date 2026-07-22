Redes de reclutamiento para la guerra en Rusia siguen activas pese a las advertencias de las autoridades

Pese a las advertencias de las autoridades bolivianas y las investigaciones abiertas por el presunto reclutamiento de ciudadanos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania, las redes de captación continúan operando en Cochabamba.

A través de redes sociales y llamadas telefónicas, intermediarios contactan a jóvenes y les ofrecen elevadas sumas de dinero a cambio de viajar a Rusia e incorporarse a unidades militares que participan directamente en el conflicto.

Ofrecen montos económicos altos

Una investigación logró tomar contacto con un reclutador, quien explicó de manera directa las condiciones para viajar a Rusia.

“Usted viene a luchar. Si usted está dispuesto a eso, nosotros podemos ayudarle a venir al país”, señaló.

El intermediario aseguró que, tras la llegada a Rusia y la firma del contrato, los ciudadanos reciben un bono de bienvenida que puede alcanzar los $us 12.000. En algunas regiones, la suma puede llegar a $us 14.000 o incluso $us 30.000, dependiendo del lugar al que sean destinados.

“Hay varias formas en las que se paga. Por ejemplo, un bono de bienvenida que es de 12 mil dólares y 14 mil dólares en una región; hay otras regiones que pagan 30 mil dólares”, afirmó.

Reclutadores admiten que los envían al frente

A diferencia de otras ofertas que intentan presentar el viaje como un empleo de seguridad, construcción o apoyo logístico, el reclutador reconoció que los ciudadanos son enviados a zonas de combate.

“Sinceramente, el trabajo por el que va es formar parte de los escuadrones que van al frente”, sostuvo.

También explicó que el contrato tiene una duración de un año y que los ciudadanos pueden solicitar su retorno al país. Asimismo, ofreció la posibilidad de acceder a la ciudadanía rusa y extender este beneficio a familiares directos.

Las redes continúan activas pese a las investigaciones

El funcionamiento de estas redes se mantiene pese a las advertencias de las autoridades y a las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la Fiscalía investiga cuatro casos relacionados con el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en conflictos armados en el extranjero.

Hasta el momento, tres personas cumplen detención preventiva y la Fiscalía identificó al supuesto principal reclutador.

Gobierno reporta 26 bolivianos vinculados a las fuerzas rusas

El Gobierno nacional informó que tiene registrados 26 ciudadanos bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia.

De acuerdo con el reporte oficial, 20 mantienen contratos activos, cuatro resultaron heridos y reciben atención en hospitales de campaña, uno falleció y otro fue repatriado a Bolivia. Además, uno de los heridos se encuentra en proceso de desvinculación militar.

El Gobierno también señaló que ya existían reportes sobre estos casos desde abril de 2025.

Las autoridades investigan la forma en que operan estas redes y buscan establecer responsabilidades por la captación y traslado de ciudadanos bolivianos hacia zonas de conflicto.

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