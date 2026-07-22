La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) avanza en la investigación por la muerte de una mujer en la comunidad Santa Fe de Yapacaní, municipio de San Carlos. La víctima fue encontrada sin vida dentro de su domicilio con signos de extrema violencia, mientras que su hijo también resultó herido.

El director departamental de la Felcc, Johnny Coca, informó que en primera instancia el caso fue investigado como un posible feminicidio. Sin embargo, tras las primeras indagaciones, la Policía descartó esa hipótesis al establecer que la pareja de la víctima no se encontraba en el lugar de los hechos.

“Se establece que la pareja, que es funcionario policial, se encontraba en una zona alejada, en San Ignacio de Velasco, distante a muchos kilómetros, por lo cual se descartó que era un feminicidio”, señaló Coca.

De acuerdo con el informe preliminar, dentro de la vivienda también existía una tercera persona que tendría relación con la familia y que presuntamente se dedicaba a la comercialización ilegal de combustible.

Según Coca, el investigado tendría antecedentes por homicidio y narcotráfico, además de estar plenamente identificado por los investigadores.

"Con base en sus antecedentes, con la información colectada de los dispositivos móviles y también las declaraciones de los vecinos, se establece que el principal sospechoso es esta tercera persona”, afirmó.

La Policía sostiene como principal hipótesis que el hecho estaría relacionado con un robo, debido a la desaparición de dinero y una motocicleta. “Aparentemente es robo, no descartamos otra hipótesis; sin embargo, se llevaron la suma de 20 mil bolivianos y la motocicleta”, explicó Coca.

La autoridad policial destacó que la forma en la que fue cometido el crimen es uno de los elementos que llaman la atención dentro de la investigación. “Prácticamente ha sido torturada, estaba enmanillada, tenía una soga amarrada al cuello”, manifestó.

Aseguró que la Policía ya realiza operativos para dar con su captura y ponerlo a disposición de la justicia.

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