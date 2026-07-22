Un presunto doble parricidio conmociona al municipio de Caraparí, en Tarija. Un hombre de 40 años fue aprehendido como principal sospechoso de provocar la muerte de sus padres dentro de una vivienda ubicada en la comunidad de Loma Alta.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 15:30 del lunes 20 de julio. Vecinos de la zona alertaron a la Policía sobre la presencia de dos personas sin vida en el interior de un domicilio. Cuando los efectivos llegaron al lugar, confirmaron el fallecimiento de un hombre de 67 años y una mujer de 66.

El comandante de la Jefatura Policial Provincial de Caraparí, teniente coronel Juan Antonio Franco, informó que el caso fue abierto inicialmente por el presunto delito de parricidio y permanece bajo investigación del Ministerio Público.

El sospechoso habría escapado hacia el monte

De acuerdo con la información proporcionada por los vecinos, el presunto autor abandonó la vivienda y se dirigió hacia una zona boscosa cercana después de ocurridas las muertes.

Una patrulla ingresó al monte para buscarlo y logró localizarlo portando un machete y una herramienta metálica conocida como pata de cabra o barreta.

Según el reporte policial, el hombre se resistió a la intervención e intentó atacar a los uniformados con ambos objetos. Los efectivos utilizaron inicialmente gas en aerosol para tratar de controlarlo, pero el sospechoso habría continuado avanzando.

“Se utilizaron agentes químicos para reducirlo y evitar causarle lesiones, pero persistía en su intención de agredir a los efectivos”, explicó Franco.

Policías le dispararon en una pierna para reducirlo

La autoridad señaló que los uniformados realizaron disparos de advertencia, pero no consiguieron detener al hombre.

Ante la continuidad del presunto ataque, uno de los policías utilizó su arma de fuego y un proyectil impactó en una de las piernas del sospechoso. De esa manera lograron reducirlo y proceder con su aprehensión.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Virgen de Guadalupe para recibir atención médica y quedó a disposición del Ministerio Público.

La Policía deberá presentar un informe sobre el uso del arma de fuego y las circunstancias exactas de la intervención.

“Decía que era hijo de Satanás”

Durante las primeras entrevistas, el aprehendido habría realizado declaraciones incoherentes y negado que las víctimas fueran sus padres.

“Él decía que no eran sus padres y que era hijo de Satanás”, relató el comandante policial.

La Policía informó preliminarmente que el hombre podría presentar problemas de salud mental. Sin embargo, cualquier diagnóstico deberá ser confirmado mediante una evaluación psiquiátrica forense especializada y no únicamente a partir de sus expresiones o de una valoración médica inicial.

La existencia de una enfermedad mental tampoco determina por sí sola su responsabilidad penal. La investigación deberá establecer si comprendía sus actos y si tenía capacidad para dirigir su conducta en el momento del hecho.

La madre habría sido atacada mientras estaba sentada

Según la reconstrucción preliminar, la mujer habría sido atacada cuando se encontraba sentada dentro de la vivienda.

El padre habría intentado escapar después de presenciar la agresión, pero fue alcanzado y también sufrió golpes que terminaron provocándole la muerte. Esta versión todavía deberá ser corroborada mediante las autopsias, los peritajes y la inspección técnica del lugar.

Los cuerpos fueron trasladados para la realización de los estudios médico-legales que permitirán establecer las causas exactas de ambos fallecimientos.

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