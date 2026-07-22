Cumbre Nacional Minera: Conoce la nueva modalidad de participación y diálogo sectorial

El Ministerio de Minería y Metalurgia informó que la Cumbre Nacional Minera 2026 modificará su modalidad de trabajo y se desarrollará mediante mesas sectoriales de diálogo con los distintos actores de la cadena productiva minera.

La cartera de Estado explicó que la decisión busca fortalecer el proceso de concertación y garantizar una participación “más amplia, ordenada y efectiva”, con el objetivo de recoger propuestas técnicas que permitan actualizar el marco normativo del sector.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio señaló que las reuniones comenzarán este miércoles con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) y continuarán de manera progresiva con los demás sectores vinculados a la actividad minera.

"Esta metodología permitirá recoger de manera técnica, participativa y representativa los aportes de los distintos actores de la actividad minera", señala el documento.

El cambio de formato se da luego de cuestionamientos de algunos sectores cooperativistas, entre ellos la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), que rechazó la modalidad por bloques y denunció una supuesta falta de respeto a la representación orgánica del sector.

El presidente de Fencomin, Josué Cari Cari, afirmó que la cumbre debía reunir a los tres actores principales de la minería y cuestionó la participación de organizaciones que calificó como “federaciones fantasmas”.

Mientras tanto, el Ministerio de Minería ratificó que el objetivo del encuentro es construir consensos para una nueva normativa minera que permita fortalecer la seguridad jurídica, promover inversiones y proyectar el desarrollo sostenible de la minería boliviana.

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