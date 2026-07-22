La Fiscalía Departamental de Cochabamba reveló nuevos detalles sobre el asesinato del pastor evangélico ocurrido el pasado 19 de julio en Shinahota y confirmó que un testigo presencial fue clave para identificar al autor del crimen, quien posteriormente murió tras ser linchado por una turba.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que las investigaciones establecen que Yomer Pachacopa Chambi, de 31 años, ingresó al templo durante un culto evangélico y disparó contra el pastor.

“Tenemos como antecedente el asesinato del pastor, fecha 19 de julio, cuando esta persona, de nombre Yomer Pachacopa Chambi, de 31 años, ingresa a un culto evangélico y procede a ejecutar un disparo con un arma netamente artesanal en la humanidad del pastor a la altura de la cabeza. Inmediatamente es identificado porque en el hecho había un testigo presencial que vio la ejecución”, señaló Tejerina.

El fiscal explicó que, con los indicios recolectados, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión y al día siguiente ubicó al sospechoso.

Sobre la relación entre el pastor y el presunto autor, la autoridad confirmó que este último frecuentaba la iglesia.

“Esta persona era o frecuentaba la iglesia evangélica. Del testimonio del testigo presencial, el pastor se encontraba orando juntamente con este testigo y advierte la presencia de esta persona. El pastor, con carácter previo a su ejecución, lo habría invitado a generar y ser parte de la oración y que lo ayude a realizar algunas actividades propias de su iglesia evangélica. Sin embargo, inmediatamente después, este ejecuta el asesinato”, explicó.

Respecto al posible móvil del crimen, la Fiscalía maneja dos hipótesis que continúan siendo investigadas.

“Tenemos dos premisas. Una, que un día antes el asesino del pastor habría sido increpado por el pastor por un supuesto delito de robo, lo que habría generado una enemistad que lo motivó a la ejecución de este horrendo crimen. Otro aspecto es que han empezado a circular videos donde esta persona genera contenidos de carácter incoherente y quizás estemos frente a una persona que haya estado con un desequilibrio mental al momento de la ejecución del hecho”, indicó el fiscal.

Tras la captura del sospechoso, una multitud ingresó a la EPI de Shinahota y lo sacó por la fuerza.

“Se logra que esta turba entregue al sindicado del delito de asesinato y se lo introduce en las celdas policiales. Sin embargo, minutos después ingresa una turba, lo saca de las celdas, lo lleva hacia el lugar del velatorio del pastor y posteriormente le rocían combustible y le prenden fuego”, relató Tejerina.

Añadió que tanto fiscales como policías intentaron evitar el linchamiento, pero fueron superados por la cantidad de personas.

“La Policía Boliviana, juntamente con el Ministerio Público, trató de impedir que se cometa este hecho delictivo. Sin embargo, fueron amedrentados, amenazados y rebasados en número. Alrededor de las 23:00 se logró recuperar a esta persona con signos vitales, pero falleció cuando era trasladada hacia el Hospital Viedma”, afirmó.

Sobre las investigaciones por el segundo hecho de sangre, el fiscal señaló que continúan los trabajos para identificar a los responsables.

“Estamos trabajando en ello. Estamos esperando los informes para evaluar este segundo caso aperturado inmediatamente después de cometido el delito de asesinato”, sostuvo.

Tejerina advirtió que este tipo de hechos se ha vuelto recurrente en algunas regiones del trópico cochabambino.

“Esto viene siendo un hecho recurrente en algunos municipios del trópico, donde bajo la figura de la justicia comunitaria se pretende justificar la comisión de hechos delictivos. Esto nos causa zozobra y nos motiva a generar con mayor fuerza la acción de la justicia para esclarecer este y otros casos”, expresó.

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