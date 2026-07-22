Tarija enfrenta una nueva jornada de incendios con focos activos cerca de zonas habitadas

Tarija continúa en emergencia por los incendios forestales que afectan a diferentes zonas del departamento. Autoridades municipales mantienen desplegado personal y equipos para controlar los focos activos, mientras el fuego amenaza sectores cercanos a viviendas.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, informó que el principal punto crítico se encuentra en Rincón de la Victoria, donde las llamas avanzaron hasta aproximarse a viviendas. La autoridad señaló que otros incendios registrados en comunidades como Pino Sur, Pampa Redonda, El Tunal y Sella Rumicancha ya fueron controlados.

La autoridad indicó que el municipio trasladó personal y equipos hacia la zona afectada para reforzar las labores de mitigación. “Se va a atacar hoy, con toda la fuerza, el incendio que se tiene, y espero que hoy terminemos con toda esta situación”, afirmó.

Según el reporte del alcalde, entre 20 y 30 viviendas ubicadas en el cañón de Rincón de la Victoria se encuentran bajo amenaza por el avance del fuego. En el lugar se desplegaron cisternas para apoyar a las familias y combatir las llamas.

“La situación es sumamente difícil. No se puede apagar, salvo con helicóptero o con personal a pie, que tiene que subir, llevar agua en mochilas y a partir de ahí hacer las cosas”, señaló Torres.

Respecto a la fauna silvestre afectada por el incendio, el alcalde informó que equipos de Zoonosis de la Alcaldía trabajan en la zona para rescatar animales que escapan del fuego. “Los animales salen escapando del fuego y ahí es donde hacemos todo lo posible por tratar de rescatarlos y ayudarlos”, indicó.

Sobre las causas del incendio, Torres señaló que existen versiones sobre un posible origen provocado, aunque aclaró que no cuenta con información oficial que confirme esa situación.

Sin embargo, cuestionó las prácticas de chaqueo y pidió modificar la normativa vigente para establecer sanciones más duras contra quienes ocasionen incendios. “No puede ser que hayan esas leyes. Esa es una tarea del Poder Legislativo, formule una ley que ponga sanciones ejemplificadoras”, expresó.

Las autoridades mantienen el despliegue operativo para controlar el incendio y evitar que las llamas continúen afectando viviendas y áreas naturales en Tarija.

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