Diputados impulsa una Ley de Bosques ante la emergencia por los incendios forestales

Ante la emergencia por los incendios forestales que golpean principalmente al departamento de Tarija, diputados presentaron un proyecto de Ley de Bosques, con el objetivo de prevenir las quemas, fortalecer la protección de los ecosistemas y evitar nuevos desastres ambientales.

Proyecto de "Ley de Bosques"

La diputada Cecilia Requena explicó que la iniciativa busca atender de manera integral el problema de los chaqueos e incendios forestales, además de corregir los vacíos legales que, a su criterio, permiten que continúen estas prácticas.

"La Ley de Bosques que estamos volviendo a plantear es una respuesta integral a este problema. No solo aborda las quemas, sino que impide que tengamos vacíos legales", afirmó.

La legisladora sostuvo que el proyecto surge en un contexto de creciente afectación por los incendios, que ya consumieron miles de hectáreas, provocaron daños a viviendas y afectaron a la fauna y flora, por lo que consideró necesario contar con una normativa que priorice la prevención.

Normativas para combatir los incendios forestales

En ese contexto, la senadora Elena Pachacute recordó que existen tres proyectos de ley para abrogar las denominadas leyes incendiarias que fueron aprobados en la anterior legislatura y pidió al oficialismo reponerlos para su tratamiento.

"Ya es cuestión de voluntad política. Exhorto al oficialismo a reponer de manera urgente y tratar las leyes incendiarias para evitar más incidentes trágicos", señaló.

La propuesta legislativa se conoce mientras el Gobierno intensifica las labores para controlar los incendios forestales en Tarija con el despliegue de bomberos especializados, helicópteros y recursos destinados a la mitigación del fuego.

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