Anuncian ampliación de Hospital Los Pinos tras detectar deficiencias en inspección

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, realizó una inspección al Hospital Municipal Los Pinos para evaluar las condiciones de funcionamiento del nosocomio, luego de las denuncias registradas por la presencia de personas consumiendo bebidas alcohólicas en sus instalaciones y la posterior destitución de su director.

Inspección de calidad de servicios

La autoridad informó que durante la revisión se identificaron deficiencias relacionadas con infraestructura, logística y la capacidad de atención, debido a que el centro de salud fue ampliado a un hospital y actualmente recibe una mayor cantidad de pacientes.

"Nació como un centro de salud de primer nivel, se lo ha ampliado a hospital. Entonces, su capacidad ya no da porque está atendiendo diferentes lugares", explicó el alcalde.

Asimismo, señaló que se analiza una posible ampliación del hospital en los próximos meses para mejorar el servicio y reducir los problemas de hacinamiento detectados durante la inspección.

Medidas para mejorar atención médica

Respecto a las personas que fueron encontradas viviendo en el nosocomio, la autoridad confirmó que fueron destituidas las personas responsables y anunció la designación de un médico como director interino mientras se realiza una evaluación integral del funcionamiento del hospital.

"Hemos encontrado, creo yo, en bastante buenas condiciones el hospital, aunque hay unas deficiencias que sí las tenemos que corregir", afirmó.

La inspección también incluyó una revisión de la dotación de medicamentos y otros aspectos operativos, luego de que el personal reportara algunas fallas estructurales que serán verificadas por la administración municipal.

Por otra parte, el alcalde informó que el asueto solicitado por los trabajadores municipales no se aplicará este viernes, sino que fue trasladado al 31 de julio, fecha en la que las oficinas municipales suspenderán atención al público.

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