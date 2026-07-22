¿Humo en la ciudad de La Paz? Sigue estos consejos para cuidar tu salud

Ante la presencia de contaminación en el aire de La Paz y la posible llegada de humo de los incendios forestales, autoridades emitieron recomendaciones para reducir los efectos en la salud de la población.

Cuida tu salud de la humareda

El índice de calidad del aire mejoró esta jornada al pasar de 76 a 64 puntos; sin embargo, continúa en el rango de “regular”, por lo que se pidió mantener las medidas preventivas, especialmente en los sectores más vulnerables.

Entre los principales consejos está el uso de barbijo al salir de casa o permanecer en espacios abiertos, además de evitar la exposición prolongada al humo y reducir actividades físicas al aire libre mientras persistan estas condiciones.

También se recomendó mantener ambientes ventilados, hidratarse constantemente y proteger los ojos ante posibles molestias como sequedad o irritación provocada por las partículas contaminantes.

Ayuda a evitar la propagación de aire contaminado

Las autoridades pidieron especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes pueden presentar mayores complicaciones ante la exposición al humo.

Asimismo, solicitaron evitar quemas, fogatas u otras actividades que generen contaminación y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la evolución de la calidad del aire.

La Paz continúa siendo una de las regiones más afectadas por la acumulación de contaminantes debido a su ubicación geográfica, aunque se espera que las lluvias y la circulación de vientos ayuden a mejorar las condiciones ambientales en los próximos días.

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