Mujeres y varones pueden inscribirse al Servicio Militar hasta septiembre

El Ministerio de Defensa abrió la convocatoria para el Segundo Escalón del Servicio Militar 2026, dirigida a mujeres y varones de entre 18 y 22 años que deseen incorporarse a las Fuerzas Armadas.

El periodo de reclutamiento comenzó este 20 de julio y se extenderá hasta el 13 de septiembre de 2026 en las unidades militares habilitadas en todo el país.

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida a:

Mujeres y varones de 18 a 22 años cumplidos.

Varones de 17 años con salvaguarda, siempre que cumplan 18 años hasta el 16 de julio de 2027.

Los interesados deben presentarse personalmente en una unidad militar y cumplir con la revisión médica y la presentación de la documentación requerida.

El servicio militar ofrece formación en disciplina, liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo y valores cívicos, además de la posibilidad de desarrollar habilidades y participar en actividades de apoyo a la población y al país.

Estas son las unidades habilitadas para mujeres

El Ministerio de Defensa estableció nueve centros de reclutamiento para mujeres:

Cobija: Batallón de Infantería de Marina-VII “Columna Porvenir”.

Trinidad: Batallón de Infantería de Marina-II “Tocopilla”.

Tarija: GADA-94 “Tte. Nicolás Rojas”.

Santa Cruz: GADA-93 “Cnl. E. Árabe”.

Cochabamba: GADA-92 “Sbtte. Mario Calvo”.

Potosí: Regimiento de Infantería-3 “Pérez”.

Sucre: Batallón de Infantería V “Ovando”.

Oruro: Batallón Logístico-I “Heroicas Rabonas”.

La Paz: Batallón de Comunicaciones-1 “Vidaurre”.

Las Fuerzas Armadas invitaron a los jóvenes que tengan vocación de servicio a participar en este proceso de reclutamiento y asumir el compromiso de servir a Bolivia.

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