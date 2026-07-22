Mujeres y varones pueden inscribirse al Servicio Militar hasta septiembre

Las inscripciones se realizan del 20 de julio al 13 de septiembre. Para las mujeres se habilitaron nueve unidades militares en La Paz, Oruro, Sucre, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Trinidad y Cobija.
22/07/2026 11:41
Escuchar esta nota
El Ministerio de Defensa abrió la convocatoria para el Segundo Escalón del Servicio Militar 2026, dirigida a mujeres y varones de entre 18 y 22 años que deseen incorporarse a las Fuerzas Armadas.
El periodo de reclutamiento comenzó este 20 de julio y se extenderá hasta el 13 de septiembre de 2026 en las unidades militares habilitadas en todo el país.
¿Quiénes pueden postular?
La convocatoria está dirigida a:
Mujeres y varones de 18 a 22 años cumplidos.
Varones de 17 años con salvaguarda, siempre que cumplan 18 años hasta el 16 de julio de 2027.
Los interesados deben presentarse personalmente en una unidad militar y cumplir con la revisión médica y la presentación de la documentación requerida.
El servicio militar ofrece formación en disciplina, liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo y valores cívicos, además de la posibilidad de desarrollar habilidades y participar en actividades de apoyo a la población y al país.
Estas son las unidades habilitadas para mujeres
El Ministerio de Defensa estableció nueve centros de reclutamiento para mujeres:
Cobija: Batallón de Infantería de Marina-VII “Columna Porvenir”.
Trinidad: Batallón de Infantería de Marina-II “Tocopilla”.
Tarija: GADA-94 “Tte. Nicolás Rojas”.
Santa Cruz: GADA-93 “Cnl. E. Árabe”.
Cochabamba: GADA-92 “Sbtte. Mario Calvo”.
Potosí: Regimiento de Infantería-3 “Pérez”.
Sucre: Batallón de Infantería V “Ovando”.
Oruro: Batallón Logístico-I “Heroicas Rabonas”.
La Paz: Batallón de Comunicaciones-1 “Vidaurre”.
Las Fuerzas Armadas invitaron a los jóvenes que tengan vocación de servicio a participar en este proceso de reclutamiento y asumir el compromiso de servir a Bolivia.
Mira la programación en Red Uno Play