No fue una joya, tampoco una caja fuerte ni un teléfono celular. Esta vez, el objeto elegido fue una lata grande de manteca.

Las cámaras de seguridad del mercado Antiguo Abasto, en Santa Cruz de la Sierra, registraron un insólito robo que rápidamente llamó la atención por la tranquilidad con la que actuó el presunto autor.

Las imágenes, enviadas al Ojo Ciudadano de Red Uno, muestran paso a paso cómo el hombre se acercó a uno de los puestos de venta, estudió los movimientos de los comerciantes y esperó pacientemente el momento indicado para actuar.

Observó el puesto antes de llevarse la lata

En el video se puede ver al sospechoso caminando cerca del negocio y mirando repetidamente hacia el interior.

Durante varios segundos permaneció en el lugar, aparentemente verificando si alguien observaba sus movimientos.

Mientras los encargados del puesto atendían a otros clientes, el hombre aprovechó la distracción para acercarse lentamente al sector donde estaba almacenado el producto.

Esperó el momento exacto

Las imágenes muestran que el sujeto no actuó de manera inmediata. Primero observó el movimiento de las personas, esperó que los vendedores voltearan la mirada y calculó el instante en el que podía retirar el objeto sin ser descubierto.

Cuando consideró que nadie lo estaba mirando, tomó una lata grande de manteca y se alejó del puesto cargándola entre sus brazos.

Todo ocurrió en pocos segundos y ante la presencia de varias personas que circulaban por el mercado.

Escapó como si nada hubiera ocurrido

Tras apoderarse del producto, el hombre abandonó el lugar con aparente normalidad.

En el video no se observa que corra o intente ocultarse de inmediato. Por el contrario, se retira caminando, intentando no levantar sospechas mientras transportaba la pesada lata.

Los propietarios descubrieron posteriormente la ausencia del producto y revisaron las cámaras de seguridad, donde quedó registrado todo el recorrido.

Piden ayuda para identificarlo

Los afectados difundieron las imágenes con la esperanza de que alguna persona pueda reconocer al sospechoso.

También solicitaron la intervención de la Policía para identificarlo, localizarlo y esclarecer el hecho.

Cualquier responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades después de revisar el video, recibir la denuncia formal y realizar las investigaciones correspondientes.

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