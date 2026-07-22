Un video difundido en redes sociales desató indignación al mostrar a un hombre gritando y pidiendo ayuda mientras permanece en el piso de la sala de espera de un hospital de Georgia, Estados Unidos.

El paciente, identificado únicamente como Jones, aseguró que llegó alrededor de las 06:05 al servicio de emergencias del Northside Hospital Cherokee, en el condado de Cherokee, debido a un dolor extremadamente intenso en el costado izquierdo.

La molestia era tan fuerte que no pudo permanecer de pie y terminó tendido en el suelo. Según su denuncia, permaneció aproximadamente 90 minutos pidiendo atención, mientras trabajadores del establecimiento circulaban por el lugar. El hospital ofrece servicios de emergencia para adultos y niños durante las 24 horas.

“Por favor, ayúdenme”

En las imágenes que circulan en redes sociales se escucha al paciente quejarse y pedir asistencia en repetidas oportunidades.

De acuerdo con la versión difundida junto al video, cuando un médico se aproximó no le habría proporcionado una camilla ni medicamentos para aliviar el dolor. En cambio, presuntamente le pidió que dejara de gritar porque otros pacientes llevaban varias horas esperando sin quejarse.

El profesional también le habría indicado que podía buscar atención en otro hospital si no estaba dispuesto a continuar esperando. Estos detalles corresponden al relato viral y todavía no han sido confirmados públicamente por el establecimiento médico.

Abandonó el hospital por sus propios medios

Ante la falta de atención que denuncia, Jones decidió retirarse y dirigirse por su cuenta al Wellstar Kennestone Regional Medical Center, ubicado en Marietta.

Según su testimonio, en ese segundo establecimiento fue evaluado aproximadamente 30 minutos después de llegar. Los médicos determinaron que el intenso dolor era provocado por un cálculo renal.

Los cálculos pueden provocar un dolor súbito y extremadamente fuerte cuando se desplazan por el tracto urinario. La literatura médica describe este padecimiento como capaz de generar episodios de dolor insoportable y, en algunos casos, requerir intervención para retirar la obstrucción.

El video genera indignación

La grabación provocó cuestionamientos sobre el trato brindado al paciente y sobre los protocolos de evaluación en las salas de emergencia.

En Estados Unidos, la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto, conocida como EMTALA, establece que los hospitales participantes de Medicare con servicios de emergencia deben ofrecer un examen médico apropiado a cualquier persona que solicite atención para determinar si presenta una condición de emergencia. Si esta es identificada, el establecimiento debe proporcionar tratamiento estabilizador o gestionar un traslado adecuado.

Sin embargo, el video por sí solo no permite determinar si Jones fue sometido previamente a un proceso de triaje, qué nivel de prioridad se le asignó ni si existían otras emergencias críticas siendo atendidas en ese momento.

Esperan una explicación del hospital

Hasta el momento, no se encontró una declaración pública indexada de Northside Hospital sobre el caso, la actuación de su personal o las circunstancias completas de la espera.

Una respuesta oficial será necesaria para conocer si el paciente fue registrado, si recibió alguna valoración inicial, por qué permaneció en el piso y si el establecimiento inició una revisión interna.

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