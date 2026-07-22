Joven fue despedido por bañar perros callejeros, pero la vida lo recompensó

Un trabajador de una gasolinera en México fue despedido tras utilizar su hora de descanso para bañar a perros en situación de calle, una acción que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó una ola de solidaridad.

La vida le trajo cosas buenas

Las imágenes del joven cuidando a los animales generaron miles de reacciones y motivaron a usuarios a impulsar un boicot contra el establecimiento, cuestionando la decisión de la anterior administración.

La presión social derivó en un cambio de propietarios del negocio. La nueva administración buscó reparar lo ocurrido y ofreció al trabajador reincorporarse a su antiguo puesto.

Sin embargo, el joven rechazó la propuesta, ya que durante ese tiempo encontró un nuevo rumbo laboral, impulsado por el apoyo recibido tras hacerse pública su historia.

El caso se convirtió en un ejemplo del impacto que pueden tener las redes sociales y la solidaridad ciudadana, transformando un despido en una oportunidad para comenzar una nueva etapa.

Mira la programación en Red Uno Play