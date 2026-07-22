Erling Haaland celebró su cumpleaños número 26 con un guiño a sus raíces noruegas. El delantero del Manchester City compartió en redes sociales una fotografía en la que aparece luciendo un casco vikingo de juguete junto al mensaje: “26 years. Nice”.

El futbolista pasó la jornada acompañado de familiares y amigos, en un ambiente de celebración y descanso tras su participación en el Mundial 2026.

Haaland disfruta de unos días de descanso en Cerdeña, Italia, junto a su pareja, Isabel Haugseng Johansen. Ambos compartieron imágenes de la celebración a bordo de un yate, con el mar como escenario y un ambiente festivo.

La celebración también incluyó un abundante banquete con cortes de carne, salchichas, panqueques, huevos, frutas y una variedad de postres.

El “Viking Row”, una celebración que se volvió viral

El cumpleaños del delantero llega después de una destacada participación con la selección de Noruega en el Mundial 2026. Haaland fue una de las principales figuras del equipo gracias a sus goles y liderazgo.

Durante el torneo, el atacante también ganó protagonismo por encabezar el tradicional “Viking Row”, un festejo inspirado en la cultura nórdica que se volvió viral y se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la participación noruega.

Haaland, referente del fútbol noruego

Noruega alcanzó los cuartos de final del Mundial antes de caer frente a Inglaterra, en lo que representó una de las mejores actuaciones de su historia en una Copa del Mundo.

A sus 26 años, Haaland continúa consolidándose como el máximo referente del fútbol noruego y una de las grandes figuras del fútbol mundial. Tras sus vacaciones, deberá reincorporarse al Manchester City para preparar la nueva temporada de la Premier League.

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