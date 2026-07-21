Robbie Williams ironiza sobre la misteriosa sustancia que se le cayó de la boca en la final del Mundial 2026

La final de la Copa del Mundo de 2026 no solo dejó a España como campeona tras vencer 1-0 a Argentina en un estadio colmado de estrellas, sino que también entregó uno de los momentos más virales de la televisión en directo. El cantante británico Robbie Williams terminó en el centro de la controversia luego de que una pequeña sustancia blanca cayera de su rostro directamente sobre el micrófono mientras era entrevistado.

En las imágenes —que se difundieron velozmente por la red social X— se observa cómo el artista de 52 años recoge el objeto con total naturalidad y continúa hablando sin perder el ritmo, lo que desató una ola de teorías e inquietud entre sus seguidores.

Sarcasmo y aclaración en redes sociales

Consciente del revuelo y de las especulaciones sobre el posible consumo de sustancias, Williams acudió a su cuenta de Instagram para restar dramatismo al asunto con su característico estilo irreverente. Grabándose desde la cama, despeinado y sin camiseta, el intérprete ofreció disculpas irónicas:

“Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer; fue una falta de profesionalidad absoluta. La gente se preocupó por mí, pero no pasa nada porque tenía varias más”, bromeó el cantante, para luego insinuar que el objeto no era más que una simple pastilla de menta.

Un historial que encendió las alarmas

La preocupación de los fanáticos no fue casual. El exintegrante de Take That siempre ha sido transparente respecto a sus duras batallas contra el alcoholismo y la adicción a las drogas, procesos que lo llevaron a rehabilitación en varias ocasiones (la última en 2007 por dependencia a medicamentos recetados) y sobre los que profundizó en sus memorias de 2017, Reveal, según publica el portal La Opinión.

A pesar del revuelo mediático, la participación del británico en el torneo fue estelar. Antes del pitazo inicial, Williams lideró la ceremonia de clausura interpretando el himno oficial de la FIFA junto a Laura Pausini y Nicole Scherzinger, ante la mirada de figuras como Brad Pitt, Beyoncé, Jay-Z y Timothée Chalamet, consolidando un espectáculo inolvidable que trascendió lo deportivo.

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