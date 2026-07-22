TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Tendencias

Mbappé y Expósito no pasan desapercibidos en club exclusivo de Miami y agarrados de la mano

La pareja fue captada en el reconocido club LIV, ubicado en el hotel Fontainebleau de Miami Beach, pocos días después de la participación del delantero francés en la final por el tercer puesto.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/07/2026 9:44

Agregar Reduno en
Foto: La pareja fue vista ingresando a un club exclusivo en Miami. Captura de pantalla.
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito fueron vistos tomados de la mano durante una salida nocturna en el exclusivo club LIV del hotel Fontainebleau, en Miami Beach, una aparición que llamó la atención de los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La salida de la pareja se produjo poco después de que el futbolista francés disputara la final por el tercer puesto con su selección, tras lo cual aprovechó su estadía en Estados Unidos para disfrutar de una noche en uno de los locales más conocidos de Miami.

 

Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran a Mbappé y Expósito caminando juntos y compartiendo la velada, alimentando el interés de sus seguidores por la relación entre ambos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD