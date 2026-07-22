Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito fueron vistos tomados de la mano durante una salida nocturna en el exclusivo club LIV del hotel Fontainebleau, en Miami Beach, una aparición que llamó la atención de los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La salida de la pareja se produjo poco después de que el futbolista francés disputara la final por el tercer puesto con su selección, tras lo cual aprovechó su estadía en Estados Unidos para disfrutar de una noche en uno de los locales más conocidos de Miami.

Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran a Mbappé y Expósito caminando juntos y compartiendo la velada, alimentando el interés de sus seguidores por la relación entre ambos.

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