Sismo de magnitud 4,1 sorprendió a Lima durante las primeras horas del día

Un sismo de magnitud 4,1 sorprendió la mañana de este miércoles 22 de julio a habitantes de Lima y localidades cercanas, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú.

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:25 y tuvo su epicentro a dos kilómetros al sureste del distrito de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí. El evento alcanzó una profundidad de 101 kilómetros.

El temblor fue percibido de forma leve

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el sismo alcanzó una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en Ricardo Palma.

Este nivel significa que el movimiento pudo ser percibido dentro de viviendas y edificios, especialmente por personas que se encontraban en reposo, aunque generalmente no provoca daños estructurales. Debido a sus 101 kilómetros de profundidad, el temblor se sintió de manera ligera en Ricardo Palma y sectores cercanos de la cuenca del río Rímac.

Hasta el último reporte, las autoridades locales no informaron sobre personas heridas, víctimas ni daños materiales relacionados con el movimiento.

Perú permanece bajo constante actividad sísmica

El territorio peruano se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido al proceso de convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana. Por ese motivo, el Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo permanente de los movimientos registrados en el país.

El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, ha recordado que los terremotos no pueden predecirse indicando con exactitud el día y la hora en que ocurrirán. La ciencia puede identificar zonas con mayor probabilidad de futuros eventos, pero la prevención continúa siendo la principal herramienta para reducir riesgos.

“No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura y respetar las normas técnicas puede salvar vidas”.

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en una zona segura previamente identificada.

También es importante evitar el uso de ascensores, no correr hacia las salidas y seguir las indicaciones de Defensa Civil. Cada familia debería preparar una mochila de emergencia y establecer un punto de encuentro en caso de evacuación. El Indeci dispone de herramientas para consultar reportes de emergencias y comprobar si los hogares están preparados ante un sismo.

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