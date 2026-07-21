Tragedia en el mundo de la belleza: encuentran sin vida a joven Miss en su departamento

La conmoción se apodera del ámbito de los certámenes de belleza y de la ciudadanía en Honduras tras confirmarse la muerte de Wualys Suseth Fuentes Aquino, de 23 años, quien ostentaba el título de virreina del certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026.

El hallazgo se produjo en el departamento donde residía la joven, ubicado en la colonia Altos de El Trapiche, en la capital hondureña. Según detallaron medios locales como el diario La Tribuna, la intervención policial ocurrió luego de que personas cercanas a Fuentes alertaran a las autoridades tras perder contacto con ella durante varias horas.

Al ingresar al inmueble, equipos de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público confirmaron el deceso y procedieron al levantamiento del cadáver para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Muerte en estudio: sin signos de violencia preliminares

Las circunstancias que rodean el fallecimiento de la joven modelo continúan en completa incertidumbre a la espera de los dictámenes técnicos.

Sin rastros de violencia: La portavoz de Medicina Forense informó de manera preliminar que el cuerpo de la joven no presentaba heridas visibles, traumatismos ni signos evidentes de maltrato.

Análisis especializados en curso: La causa y la manera exacta de la muerte se mantienen bajo estricto estudio. Los peritos se encuentran a la espera de los resultados de laboratorio e histopatología para emitir el informe médico-legal definitivo.

Wualys Fuentes Aquino. Foto: @MixDeMedio_

Pesar y traslado a Comayagua

Luego de concluidos los procedimientos de autopsia en la morgue capitalina, los restos de Wualys Fuentes fueron entregados a sus familiares para su traslado al departamento de Comayagua, donde se llevarán a cabo los actos fúnebres y su posterior sepultura, según informa el portal La Opinión.

La trágica noticia desencadenó una ola de mensajes de condolencia y dolor en redes sociales por parte de organizadores de eventos, compañeras de certámenes, amigos y seguidores, quienes recordaron a la joven por su carisma y prometedora trayectoria en las pasarelas.

Las autoridades mantienen abiertas las diligencias y se prevé que los informes forenses concluidos en los próximos días permitan esclarecer por completo este lamentable suceso.

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