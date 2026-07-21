12 ciudadanos definirán el destino judicial de Sebastián Marset en Estados Unidos

El caso contra Sebastián Marset, uno de los nombres más buscados e influyentes del crimen organizado en el Cono Sur, entra en su fase decisiva en los Estados Unidos. La Corte Federal de Virginia fijó para el 11 de enero de 2027 el inicio del juicio donde 12 ciudadanos estadounidenses —elegidos de la población civil— tendrán en sus manos el destino del presunto capo narco.

Marset, señalado como el cabecilla del denominado "primer cártel uruguayo", permanece recluido en una prisión federal a la espera de un proceso histórico. En la acusación destacan cuatro cargos de extrema gravedad, entre ellos la figura inédita de conspiración para el narcoterrorismo y lavado de activos, según informa el portal Telenoche de Uruguay.

Un choque de sistemas judiciales

A diferencia de la mayoría de los sistemas penales de Sudamérica (como el uruguayo o el boliviano), donde la valoración de las pruebas y la condena recaen directamente en un juez o magistrado, el proceso en EE. UU. otorgará la responsabilidad absoluta a un jurado popular:

El papel del jurado: Los 12 integrantes deberán deliberar en secreto y llegar a una decisión unánime sobre si Marset es culpable o inocente.

El rol del juez: El magistrado Rossy Alston actuará exclusivamente como árbitro técnico, asegurando que se respeten las reglas del procedimiento.

Las penas en juego: Solo si el jurado emite un veredicto de culpabilidad, el juez Alston procederá a fijar la condena, que podría ir desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua.

La artillería de la Fiscalía: 40 testigos clave

El tribunal concedió recientemente una prórroga hasta el 24 de agosto para que tanto la Fiscalía Federal como la defensa de Marset presenten las mociones técnicas previas al juicio.

Para lograr convencer al jurado civil de la culpabilidad del uruguayo, el Ministerio Público estadounidense prepara una ofensiva basada en evidencia oral e informes financieros. La fiscalía prevé presentar una lista de 40 testigos clave, entre los que se encuentran:

Agentes especiales de la DEA a cargo de las investigaciones internacionales. Expertos en finanzas criminales que rastrearon las redes de blanqueo de capitales. Exintegrantes de la organización de Marset, quienes aceptaron cooperar con la justicia a cambio de beneficios procesales.

Actualmente, mientras sus abogados terminan de ajustar la estrategia legal, Marset afronta sus días en una celda de máxima seguridad antes de medirse contra la evidencia técnica del gobierno estadounidense y la mirada de 12 civiles que marcarán un hito en la justicia antinarcóticos de la región.

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