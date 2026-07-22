Cámara Forestal pide contrapericia internacional para esclarecer caso maderas retenidas

La Cámara Forestal de Bolivia pidió que se realice una contrapericia internacional en el denominado caso "narcomaderas", luego de las versiones contradictorias entre autoridades bolivianas y chilenas sobre la presunta presencia de sustancias ilícitas en un cargamento de madera retenido en Arica.

Contrapericia en caso "narcomaderas"

El gerente general de la entidad, Walter Rioja, señaló que, a más de 40 días de iniciada la investigación en Chile, aún no existe información técnica concluyente ni acceso a las muestras para verificar los resultados. En ese contexto, indicó que las empresas involucradas gestionan una contrapericia mediante sus abogados en Chile y esperan que una comisión integrada por autoridades bolivianas y representantes de la Unión Europea pueda acceder al material retenido.

"Nosotros desde el día uno hemos pedido que las investigaciones sean transparentes y contundentes. Si se demuestra que hay alguien involucrado, esa persona o empresa debe ser castigada con todo el peso de la ley, pero de manera personal y no satanizando a todo un sector", afirmó Rioja.

El representante del sector sostuvo que la falta de información oficial por parte de las autoridades chilenas ha generado incertidumbre y un fuerte impacto sobre las exportaciones forestales bolivianas. Según explicó, tras la denuncia todas las cargas fueron sometidas a controles reforzados en Bolivia y Brasil, donde las pruebas de laboratorio realizadas hasta el momento dieron resultados negativos.

Pérdidas millonarias para el sector forestal

Asimismo, advirtió que la crisis ya ocasionó pérdidas cercanas a los $us 16 millones, una caída del 66% en las exportaciones del sector y la paralización de 2.700 empleos en municipios forestales como Concepción y Guarayos, además de poner en riesgo alrededor de 200.000 fuentes de trabajo directas e indirectas.

Como parte de las medidas para recuperar la confianza de los mercados, la Cámara Forestal solicitó al Gobierno instalar mesas técnicas para diseñar un nuevo protocolo de exportación que fortalezca los controles y brinde mayores garantías a los compradores internacionales.

"Necesitamos la normalización de las exportaciones y un plan de fomento para recuperar la reputación que era nuestro principal activo", sostuvo Rioja.

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