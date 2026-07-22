Tras caída del cielo falso, la Alcaldía inicia refacciones en centro de salud

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra inició trabajos de refacción y mantenimiento en el Centro de Salud 25 de Diciembre, ubicado en la zona del Plan 3000, luego de que parte del cielo falso colapsara sobre una paciente que recibía atención médica en el área de Emergencias.

El incidente ocurrió la mañana del martes 21 de julio, cuando la mujer se encontraba recostada en el sector de enfermería recibiendo un suero. De manera repentina, una parte del cielo falso se desprendió y cayó sobre ella, generando momentos de tensión entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar.

Tras el hecho, la paciente fue auxiliada de inmediato por el personal de salud. Desde el centro médico informaron que, pese al impacto, la mujer no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro.

Las imágenes del incidente fueron difundidas a través de denuncias ciudadanas y rápidamente llegaron a conocimiento de las autoridades municipales, que desplazaron personal para evaluar los daños e iniciar las reparaciones de la infraestructura.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, acudió al centro de salud y confirmó que la paciente se encuentra estable. Además, anunció una investigación para determinar las causas del colapso y revisar el contrato de mantenimiento de la infraestructura.

“Lo primero era poder conversar con la persona que estaba en el lugar. Gracias a Dios la señora está bien, y lo otro es ver por qué pasan estas cosas. Hay un contrato vigente con una empresa que se contrató en marzo, en la gestión de Jhonny Fernández, para hacer supervisión y mantenimiento de la infraestructura y evidentemente no se ha hecho como se debe. Vamos a revisar ese contrato y estamos en revisión de toda la infraestructura para que estas cosas no vuelvan a pasar”, manifestó la autoridad.

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