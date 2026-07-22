Belinda conquista la portada de Vogue y sorprende con su nueva faceta

Belinda vuelve a ser protagonista de la moda y la cultura al convertirse en la figura central de la portada de agosto de Vogue, en una producción que destaca su evolución artística, su versatilidad y su capacidad de reinventarse.

La cantante y actriz mexicana fue fotografiada en la icónica La Cuadra San Cristóbal, obra del reconocido arquitecto mexicano Luis Barragán, un escenario que sirvió como marco para explorar las distintas facetas de la artista.

Una portada en dos actos

La edición presenta a Belinda en dos escenarios y estilos diferentes. Por un lado, aparece en el emblemático espacio arquitectónico de Barragán, mientras que en otro momento luce una propuesta más sencilla y minimalista, con prendas de mezclilla.

La producción busca reflejar la personalidad multifacética de la artista, quien ha construido una carrera marcada por la música, la actuación y su constante capacidad de transformación.

Una carrera que sigue creciendo

Vogue destaca los nuevos proyectos de Belinda y la trayectoria que continúa consolidando. Entre sus próximos desafíos se encuentra la interpretación de Carlota de Habsburgo en una serie biográfica de HBO Max, prevista para 2027.

Este nuevo papel representa otro paso en la evolución de la artista y demuestra su interés por asumir nuevos retos en la actuación.

La Cuadra San Cristóbal, un escenario con historia

La sesión fotográfica se realizó en La Cuadra San Cristóbal, un espacio asociado al legado arquitectónico de Luis Barragán y que actualmente atraviesa una nueva etapa como centro cultural.

El lugar busca mantener vivo el pensamiento del arquitecto a través de proyectos curatoriales y propuestas interdisciplinarias que vinculan la arquitectura con el arte contemporáneo. En este escenario, Belinda aparece como una figura que, al igual que el espacio que la recibe, representa evolución, creatividad y resiliencia.

La producción contó con un equipo especializado de moda, maquillaje, peinado y fotografía, que acompañó a la artista en esta nueva historia de portada de Vogue.



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