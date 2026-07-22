Presidente Paz anuncia más medidas para combatir incendios en Tarija tras reunión con autoridades

El presidente Rodrigo Paz lideró una reunión de evaluación con autoridades nacionales, departamentales y municipales para analizar las acciones ejecutadas frente a los incendios forestales que afectaron al departamento de Tarija. Tras el encuentro, destacó la coordinación entre las instituciones, confirmó que continuarán las tareas de mitigación y dio a conocer nuevos datos sobre la emergencia.

Coordinación entre instituciones

Resaltó que el trabajo conjunto entre el Gobierno, la Gobernación, las alcaldías, las Fuerzas Armadas, la Policía y los bomberos voluntarios permitió contener el avance del fuego y evitar un escenario más crítico.

"Antes los incendios duraban 20 o 30 días y no había cooperación nacional; hoy esta articulación entre el nivel nacional, departamental y local ha dado frutos", afirmó.

Como una de las principales determinaciones, Paz informó que el helicóptero equipado con el sistema Bambi Bucket permanecerá en Tarija hasta extinguir completamente las fumarolas que aún persisten en el sector del Rincón de la Victoria. Además, señaló que el equipamiento, alimentos, medicamentos e insumos que no fueron utilizados quedarán almacenados en depósitos de la Gobernación para reforzar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

Lucha contra incendios forestales

El Presidente también destacó la incorporación del sistema mecanizado "Erizo", tecnología nacional utilizada por primera vez en Tarija para apoyar las labores de combate al fuego con menor riesgo para los brigadistas.

Respecto a las investigaciones, reveló que este incendio presentó características distintas a las registradas en años anteriores, ya que se detectaron entre cinco y seis focos de fuego iniciados de manera simultánea, lo que fortalece la hipótesis de una acción intencional. En ese contexto, confirmó que existen cuatro personas aprehendidas y pidió que las investigaciones continúen hasta esclarecer los hechos. "Espero que el Ministerio Público y la justicia ejerzan todo el peso de la ley porque estos hechos ponen en riesgo muchas vidas", sostuvo.

Asimismo, anunció que las autoridades realizarán una evaluación de los daños ocasionados en viviendas, cultivos y ganado para definir la asistencia que recibirá la población afectada y reiteró que el Gobierno continuará movilizando recursos para enfrentar la temporada de incendios, marcada por los efectos del fenómeno climático del "Super Niño".

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