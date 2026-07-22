¿Problemas con vecinos ruidosos? Así puedes actuar conforme a la Ley

Las constantes quejas por fiestas, música a alto volumen, trabajos nocturnos y otras conductas que alteran la tranquilidad de los vecinos motivaron una explicación sobre los mecanismos legales para enfrentar estos conflictos, especialmente en edificios y condominios.

Convivencia bajo reglamento

El abogado Arturo Moscoso señaló que existen diferencias entre los problemas que ocurren en viviendas particulares y aquellos que se presentan dentro de edificios sujetos a reglamentos internos. En el primer caso, indicó que si una actividad económica o un local genera contaminación acústica, corresponde denunciar el hecho ante la Alcaldía para que realice los controles y, de ser necesario, aplique sanciones.

En cambio, cuando las molestias ocurren dentro de un edificio, explicó que la convivencia se rige principalmente por los estatutos y reglamentos aprobados por los copropietarios, donde se establecen horarios para reuniones, uso de áreas comunes y otras normas de convivencia.

"Lo más óptimo sería, si esto ya es recurrente, presentar una queja al directorio o convocar una conciliación", recomendó Moscoso.

Intervención policial o pública

También aclaró que la Policía no puede intervenir directamente en conflictos por ruido dentro de propiedades privadas, salvo que exista un delito flagrante, como hechos de violencia o personas pidiendo auxilio.

Respecto a talleres mecánicos, fiestas en la vía pública o actividades económicas que generan ruidos molestos, precisó que la fiscalización corresponde a los gobiernos municipales, mientras que en casos de violencia familiar cualquier persona puede denunciar para que intervengan la Policía o la Defensoría de la Niñez.

"Tener organizado el reglamento interno y hacerlo cumplir es parte de la buena vecindad", enfatizó el jurista.

Recomendó a quienes alquilen o compren un departamento revisar previamente el reglamento interno del edificio para conocer las restricciones y obligaciones que regirán la convivencia entre vecinos.

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