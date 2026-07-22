Alenir Echeverría permanece en terapia intensiva y será sometida a una nueva cirugía; su familia pide ayuda

La reconocida voz cruceña Alenir Echeverría continúa internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios, donde permanece en coma inducido desde hace cinco días debido a las complicaciones que le provocó un choque séptico, el cual afectó gravemente sus pulmones y su corazón.

Su hijo, Omar Zarzar, permanece día y noche en el hospital, donde incluso ha improvisado un espacio para descansar mientras espera el parte médico sobre la evolución de su madre.

“No han salido los doctores todavía, pero están haciendo una evaluación entre hoy y mañana para intentar una operación quirúrgica y poder adelantar un poco el proceso, porque está un poco lento. Será una nueva operación”, explicó Omar.

Según detalló, el estado de salud de Alenir continúa siendo delicado debido a las secuelas del choque séptico.

“Sí, por el choque séptico que ha tenido, le ha afectado mucho el pulmón y sobre todo el corazón, y está en un coma inducido”, señaló.

Omar indicó que su madre lleva cinco días en coma inducido y que la recuperación ha sido lenta.

“Hace dos días intentaron no suministrarle muchos antibióticos para ver si el corazón podía avanzar por sí solo”, añadió.

Los médicos evalúan intervenir nuevamente a Alenir Echeverría en las próximas horas con la esperanza de favorecer su recuperación.

Mientras tanto, familiares y allegados mantienen una campaña solidaria para cubrir los gastos médicos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 702 80 780. La familia también reiteró el llamado a la población para brindar cualquier ayuda posible en este difícil momento.

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