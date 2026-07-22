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¿Está pensando en comprar dólares? Así cotiza el paralelo la tarde de este miércoles 22 de julio

¿Está pensando en comprar dólares? Antes de tomar una decisión, revise cómo se movió el mercado este miércoles. Todos los detalles en la nota.

Charles Muñoz Flores

22/07/2026 12:43

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Brecha cambiaria continúa mientras el dólar paralelo ronda los Bs 11,40. FOTO: RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El mercado cambiario en Bolivia mostró una relativa estabilidad durante la tarde de este miércoles 22 de julio. Aunque la cotización del dólar estadounidense registró pocas variaciones respecto a las últimas horas, la divisa continúa en niveles elevados, manteniendo la incertidumbre entre ciudadanos, comerciantes y empresarios que requieren acceder a moneda extranjera.

En el mercado paralelo, el dólar se cotizó alrededor de Bs 11,39 para la compra y Bs 11,37 para la venta, reflejando una jornada con escasos movimientos y una pausa en la volatilidad que caracterizó a las semanas anteriores.

Durante el día, la moneda estadounidense osciló entre Bs 11,45 y Bs 11,36, sin registrar cambios bruscos ni modificaciones significativas en la tendencia reciente.

Pese a esta aparente calma, el elevado precio del dólar continúa impactando a distintos sectores. Familias que buscan preservar el valor de sus ahorros, importadores, comerciantes y empresas que deben realizar pagos en moneda extranjera siguen enfrentando un mayor costo para acceder a divisas.

En este contexto, una de las principales interrogantes entre la población es si conviene comprar dólares ahora o esperar una eventual disminución en la cotización. Especialistas del mercado financiero sostienen que la decisión debe responder a las necesidades particulares de cada persona, ya que el comportamiento del tipo de cambio depende de factores como la disponibilidad de divisas, la demanda y las expectativas económicas.

Tipo de Cambio Oficial

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene un tipo de cambio referencial de Bs 10,00, una cifra que permanece por debajo de la cotización del mercado paralelo y evidencia que la brecha cambiaria continúa.

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