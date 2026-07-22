¿Un hospital puede retener a un paciente por no pagar? Esto dice la ley en Bolivia

La abogada Pamela Caballero afirmó que los centros de salud no pueden retener a un paciente como garantía por una deuda médica, ya que esta práctica implicaría una privación ilegal de libertad.

Explicó que una deuda por atención médica constituye una obligación civil y no habilita a un hospital a impedir que una persona abandone el establecimiento por no haber pagado la cuenta. “No es legal retener al paciente como un medio de coacción o garantía para el pago por una atención médica”, sostuvo.

La deuda debe cobrarse por la vía civil

Caballero señaló que el centro médico puede establecer la obligación de pago mediante un documento civil en el que se detallen los montos adeudados.

Si el paciente no puede asumir el costo, se puede recurrir a un garante u otros mecanismos legales para gestionar el cobro. Sin embargo, advirtió que el hospital no puede condicionar la libertad del paciente al pago de la deuda.

“El cuerpo de las personas no es sujeto de garantía”, enfatizó.

La atención médica no puede ser negada

La abogada también recordó que el derecho a la salud está protegido por la Constitución y que un centro médico no puede negar atención a una persona que necesita asistencia.

En situaciones de emergencia, la prioridad debe ser resguardar la vida y brindar atención médica. Posteriormente, el establecimiento puede coordinar con el paciente o sus familiares la forma de asumir los costos.

Caballero explicó que un paciente retenido por una deuda médica podría presentar una acción de libertad contra el centro de salud.

Según la abogada, esta acción podría ser tutelada y generar sanciones para el establecimiento, debido a que la retención constituiría una privación de libertad sin orden judicial. También advirtió que, dependiendo de las circunstancias, la conducta podría incluso tener consecuencias penales.

El costo de la salud sigue siendo un desafío

La jurista señaló que el alto costo de la atención médica afecta especialmente a las personas que no cuentan con un seguro o no están cubiertas por el Sistema Único de Salud (SUS).

Ante esta situación, consideró necesario fortalecer el sistema de salud y establecer mecanismos que permitan proteger a las personas frente a gastos médicos que no pueden prever ni asumir.

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