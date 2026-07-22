¿Convive sin casarse? Un abogado explica cuándo una pareja tiene derechos legales

Muchas parejas en Bolivia conviven durante años sin haber firmado un matrimonio civil, pero esa relación puede tener reconocimiento legal bajo ciertas condiciones. El abogado Rommel Leonardo Ipamo explicó que la Constitución Política del Estado protege a la familia y reconoce tanto el matrimonio civil como la unión libre o matrimonio de hecho.

“El Estado boliviano tiene la obligación de proteger a la familia. En el artículo 63 de la Constitución está reconocido el matrimonio civil y también el matrimonio de hecho o unión libre, cumpliendo ciertos requisitos que establece la norma”, explicó el jurista.

De acuerdo con el especialista, la unión libre no depende de una cantidad específica de años de convivencia, sino del cumplimiento de condiciones como estabilidad, singularidad y la existencia de un proyecto de vida común.

“La ley no establece un mínimo de plazo. Desde el día uno, si tenés una aspiración a tener familia, estabilidad y singularidad, cumpliendo los requisitos de ley se puede solicitar el reconocimiento del matrimonio de hecho o unión libre”, señaló.

El abogado aclaró que no basta con mantener una relación sentimental, sino que debe existir convivencia y una intención de formar una familia.

Respecto a los derechos que tienen las parejas que se separan luego de una convivencia reconocida, Ipamo explicó que pueden reclamar los bienes adquiridos durante la relación, conocidos como comunidad ganancial.

“Si hubo una ruptura, se puede reclamar lo que juntos trabajaron. Una vez reconocido el matrimonio de hecho, se puede realizar la partición de bienes que corresponda”, afirmó.

Además, recordó que para solicitar el reconocimiento de una unión libre, la persona no debe estar casada legalmente con otra pareja, debido a que esa situación podría constituir el delito de bigamia.

El abogado recomendó a las parejas que conviven conocer sus derechos y regularizar su situación para evitar conflictos futuros relacionados con bienes, herencias o la protección de los hijos.

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