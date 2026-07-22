Beymar Escobar: el joven que lleva el nombre de Bolivia a una escuela naval mexicana

Detrás del uniforme, las insignias y la firmeza de un oficial naval existe una historia construida con sacrificio, disciplina y perseverancia.

Hace algunos años, Beymar David Escobar Mamani ingresó a la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo” con el sueño de convertirse en oficial. Hoy, a sus 25 años, continúa su preparación en la Heroica Escuela Naval Militar de México, llevando consigo el nombre de Bolivia y la responsabilidad de representar dignamente a la Armada Boliviana.

Su recorrido demuestra que la constancia, la excelencia académica y la preparación física pueden abrir oportunidades más allá de las fronteras.

Un sueño inspirado por su familia

Beymar nació en La Paz y creció acompañado por las enseñanzas de su madre y su hermana.

Desde pequeño aprendió que los grandes objetivos no se alcanzan de manera inmediata, sino mediante esfuerzo, honestidad y sacrificio. Esos valores se convirtieron posteriormente en la base de su carrera naval.

Su decisión de ingresar a la Armada no significó únicamente escoger una profesión. También representó asumir una vida de servicio, compromiso institucional y defensa de los intereses nacionales.

La escuela que transformó su carácter

Su formación comenzó en la Escuela Naval Militar “Eduardo Avaroa Hidalgo”, ubicada en Carcaje, Cochabamba, institución encargada de preparar a los futuros oficiales de la Armada Boliviana.

Convertirse en cadete significó adaptarse a una rutina exigente, marcada por la puntualidad, la disciplina, el estudio, la preparación física y el trabajo colectivo.

Portar por primera vez el uniforme naval fue motivo de orgullo, pero también el comienzo de una etapa llena de desafíos académicos, físicos y emocionales.

En esa institución comprendió que el verdadero liderazgo no consiste únicamente en impartir órdenes. También requiere mantenerse firme en los momentos difíciles, cuidar al equipo y actuar con integridad incluso cuando nadie está observando.

Una oportunidad ganada con esfuerzo

Su desempeño académico, conducta y preparación física le permitieron ser seleccionado para continuar su formación en México.

La Heroica Escuela Naval Militar forma oficiales con conocimientos y doctrina naval para desempeñarse posteriormente en unidades y establecimientos de la Armada de México. Su modelo educativo concede especial importancia a la disciplina, la responsabilidad, el compromiso y el espíritu de cuerpo.

Para Beymar, llegar a esa institución representó mucho más que recibir una beca. Significó asumir el compromiso de representar a Bolivia en cada clase, entrenamiento y actividad.

Lejos de su familia y de su país, comenzó una etapa en la que cada resultado también llevaba el nombre de la Armada Boliviana.

Conocimiento para fortalecer la institución

Durante su permanencia en México, el alférez fortaleció su preparación en áreas relacionadas con los sistemas navales, el mantenimiento técnico y la operación de unidades.

El intercambio le permitió conocer otros procedimientos, tecnologías y métodos de formación que pueden contribuir al desarrollo de las capacidades operativas bolivianas.

La presencia de becarios extranjeros forma parte de los mecanismos de cooperación e intercambio contemplados dentro del sistema educativo naval mexicano.

Más allá de los conocimientos técnicos, la experiencia fortaleció la hermandad entre ambas instituciones y confirmó que la cooperación internacional puede convertirse en una herramienta para modernizar y perfeccionar el servicio naval.

Su objetivo está en Bolivia

Aunque su formación se desarrolla actualmente fuera del país, Beymar mantiene claro su destino: regresar a Bolivia.

Su propósito es colocar los conocimientos adquiridos al servicio de la Armada Boliviana y contribuir al fortalecimiento de la navegación por las hidrovías nacionales, la seguridad fluvial y la modernización de los procesos técnicos y operativos.

Para él, vestir el uniforme representa lealtad, responsabilidad y compromiso con la soberanía nacional.

No considera que la experiencia internacional sea un punto de llegada, sino una etapa de preparación para volver con mejores herramientas y servir al país.

Un mensaje para las nuevas generaciones

La historia de Beymar también busca inspirar a los jóvenes que sueñan con seguir una carrera militar o representar a Bolivia en el exterior.

Su mensaje es directo: no existen fórmulas rápidas ni caminos sencillos para alcanzar la excelencia.

“No existen atajos. El estudio, la disciplina, la integridad y la perseverancia son las herramientas que permiten representar con orgullo a Bolivia dentro y fuera de sus fronteras”.

Cada jornada de entrenamiento, cada evaluación y cada momento lejos de casa forman parte de un propósito mayor: regresar preparado para aportar al desarrollo institucional.

Una historia que cruza fronteras

El recorrido del alférez Beymar David Escobar Mamani refleja la importancia de formar profesionales capaces de desenvolverse en escenarios internacionales y retornar con nuevos conocimientos.

Su historia comenzó con un joven paceño que soñaba con vestir el uniforme naval. Hoy continúa en México, representando a una institución y a todo un país.

Mira la programación en Red Uno Play