La casa donde vivieron Shakira y Piqué tiene un nuevo dueño: Lamine Yamal

Lamine Yamal protagonizó un cambio de vida tan vertiginoso como sus carreras por la banda. El futbolista del Barcelona pasó de crecer en el barrio de Rocafonda, en Mataró, a convertirse en propietario de la vivienda que durante años compartieron Shakira y Gerard Piqué.

El delantero adquirió la mansión en octubre de 2025, cuando tenía 18 años, y no 19. La operación se habría cerrado por aproximadamente 11 millones de euros, una cifra cercana a los 13 millones de dólares según el tipo de cambio utilizado. Actualmente, Yamal tiene 19 años, cumplidos el 13 de julio de 2026.

Una de las propiedades más conocidas de Barcelona

La residencia está situada en una exclusiva urbanización de Esplugues de Llobregat, cerca de la ciudad deportiva del FC Barcelona y de las viviendas de otros futbolistas.

La propiedad perteneció anteriormente a Shakira y Gerard Piqué, quienes vivieron allí durante buena parte de su relación y criaron a sus hijos, Milan y Sasha. Tras su separación, el inmueble permaneció asociado a una de las historias sentimentales más mediáticas del entretenimiento internacional.

El complejo fue diseñado por la arquitecta Mireia Admetller y presenta un estilo moderno y minimalista, marcado por grandes ventanales, piedra, madera y espacios conectados con los jardines.

Piscinas, gimnasio y un estudio de grabación

La residencia se encuentra sobre un terreno de aproximadamente 3.800 metros cuadrados y dispone de zonas pensadas tanto para el descanso como para el entrenamiento.

Entre sus principales comodidades aparecen:

Piscinas interiores y exteriores.

Gimnasio.

Campo de fútbol.

Pista de pádel.

Sala de cine.

Biblioteca.

Amplias zonas verdes.

Estudio de grabación utilizado durante la etapa de Shakira.

El entorno del jugador también habría proyectado mejorar el gimnasio, reforzar la seguridad y crear espacios de recuperación física adaptados a las exigencias de un deportista de élite.

Un cambio radical en pocos años

La historia de Yamal comenzó lejos de las grandes mansiones. Aunque nació en Esplugues de Llobregat, creció en Rocafonda, un barrio popular de Mataró que continúa recordando cada vez que celebra un gol formando con sus manos el número 304, correspondiente al código postal de la zona.

Ingresó a las categorías inferiores del Barcelona a los siete años y avanzó rápidamente hasta debutar con el primer equipo cuando todavía tenía 15. Su explosión deportiva, sus contratos y su consolidación internacional transformaron por completo su realidad económica.

La compra de la antigua casa de Shakira y Piqué representa algo más que una inversión. También simboliza el recorrido de un joven que pasó de jugar en las calles de Mataró a instalarse en una de las propiedades más reconocidas de Barcelona.

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