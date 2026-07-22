Ferran Torres: campeón del mundo y héroe de perros abandonados

Ferran Torres tenía apenas 10 años cuando perdió a Rex, su pastor alemán y uno de sus primeros grandes compañeros de vida. La pérdida lo marcó profundamente y, junto a su hermana, decidió tatuarse su nombre para mantener vivo su recuerdo.

Aquel dolor de infancia terminó convirtiéndose en una causa que el futbolista lleva consigo hasta hoy: ayudar a los perros que sufren abandono y maltrato.

Sus vacaciones las dedica a rescatar perros

Mientras millones de aficionados lo vieron celebrar sus goles y levantar la Copa del Mundo con España, Ferran Torres utiliza parte de su tiempo libre para rescatar perros abandonados.

El futbolista busca animales en situación de vulnerabilidad, los lleva al veterinario, cubre sus gastos y trabaja para encontrarles un hogar.

Desde 2021, además, es embajador de la Wild at Heart Foundation, organización dedicada al rescate, la esterilización y la adopción responsable de perros.

Tres perros rescatados forman parte de su familia

En su hogar, Ferran comparte su vida con tres perros rescatados: Minnie, Lluna y Milo. Este último fue encontrado en las calles de Bulgaria antes de convertirse en parte de su familia.

Su compromiso con sus mascotas es tal que su casa fue adaptada con espacios especialmente diseñados para que los animales puedan correr, jugar y descansar con libertad y seguridad.

Su otra gran victoria

Ferran Torres puede presumir de haber alcanzado la cima del fútbol mundial, pero su compromiso con los animales revela una faceta menos conocida de su vida.

Dentro de la cancha, sus goles lo convirtieron en un héroe deportivo. Fuera de ella, busca otra clase de victoria: dar una segunda oportunidad a perros que fueron abandonados y que solo necesitan una familia.

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