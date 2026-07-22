¿Para qué sirve el USB del router? Cinco usos que pocos aprovechan

Al observar la parte trasera o lateral de algunos rúteres domésticos, es posible encontrar un puerto USB que casi siempre permanece vacío.

Muchas personas creen que esta conexión está reservada exclusivamente para tareas de mantenimiento técnico. Sin embargo, en los modelos compatibles puede convertirse en una herramienta muy útil para compartir archivos, reproducir contenido multimedia, conectar una impresora o mantener internet activo cuando falla la conexión principal.

No todos los rúteres ofrecen las mismas funciones. Antes de conectar cualquier dispositivo, es indispensable consultar el manual o la configuración del modelo.

Convertir una memoria USB en almacenamiento compartido

El uso más habitual consiste en conectar una memoria USB o un disco duro externo.

Cuando el router admite almacenamiento compartido, los dispositivos conectados a la red pueden acceder a los archivos guardados en esa unidad. De esta forma, computadoras, celulares, tabletas y otros equipos pueden consultar documentos, fotografías, música o videos sin que sea necesario dejar una computadora encendida.

Fabricantes como TP-Link, Netgear y Linksys incluyen en determinados modelos funciones para compartir unidades USB dentro de una red local mediante protocolos como SMB o FTP.

En la práctica, el router funciona como un pequeño punto central de almacenamiento. No reemplaza necesariamente a un servidor NAS profesional, especialmente si se transfieren archivos muy pesados, pero puede ser suficiente para tareas domésticas básicas.

Crear un pequeño servidor multimedia

Algunos modelos permiten activar un servidor multimedia compatible con DLNA.

Esta función facilita que un televisor inteligente, una consola, una tableta o una computadora detecten automáticamente las fotografías, canciones y películas almacenadas en el dispositivo USB.

TP-Link y ASUS detallan en su documentación que determinados rúteres pueden reproducir contenido guardado en una unidad externa desde equipos compatibles conectados a la misma red.

Esto permite ver una película en el televisor o escuchar música desde otro dispositivo sin copiar el archivo cada vez.

El resultado dependerá de la velocidad del puerto USB, el procesamiento del router, la calidad de la señal Wi-Fi y el tamaño del contenido. Los videos de alta resolución pueden presentar interrupciones si el equipo tiene recursos limitados.

Compartir una impresora entre varias computadoras

En modelos compatibles, el puerto también puede utilizarse para conectar una impresora USB convencional.

Una vez configurada, la impresora puede ser utilizada por distintas computadoras de la red, evitando que permanezca conectada físicamente a un solo equipo.

Netgear ofrece, por ejemplo, la función ReadySHARE Printer para convertir una impresora USB compatible en una impresora de red. La instalación puede requerir controladores y una aplicación específica en cada computadora.

No todas las impresoras funcionan correctamente con este sistema. Los equipos multifunción también pueden perder algunas características, como el escaneo remoto o la consulta del nivel de tinta.

Utilizar una conexión móvil como respaldo

Una función menos conocida es la posibilidad de conectar un módem USB 3G o 4G, o compartir los datos móviles de un teléfono mediante un cable.

En los equipos compatibles, la conexión móvil puede funcionar como acceso principal a internet o como respaldo automático. Cuando el servicio de fibra, cable o ADSL deja de funcionar, el router cambia temporalmente a la red móvil.

Algunos rúteres ASUS admiten módems USB y conexión compartida desde teléfonos Android o iPhone. Determinados equipos TP-Link también permiten utilizar un módem 3G o 4G como conexión alternativa cuando falla la red principal.

Esta función puede ser especialmente útil para quienes trabajan desde casa, gestionan cámaras de seguridad o necesitan mantener conectados determinados dispositivos durante una interrupción.

Sin embargo, debe verificarse la compatibilidad exacta del módem, el teléfono, el router y el operador móvil.

Realizar copias de seguridad

Algunos modelos permiten utilizar la unidad conectada para guardar copias de seguridad de las computadoras.

La disponibilidad depende del sistema operativo y del firmware. También pueden existir cambios de compatibilidad después de una actualización. Por ejemplo, ASUS advierte que, desde macOS 26, Time Machine ya no permite crear nuevas copias en ciertos almacenamientos USB conectados al router, aunque algunas unidades configuradas anteriormente pueden continuar funcionando.

Por esa razón, no conviene considerar al router como el único lugar donde guardar información importante.

La mejor práctica es mantener varias copias: una local, otra en una unidad separada y, cuando sea posible, una adicional en la nube.

Descargar archivos sin dejar la computadora encendida

Algunos rúteres avanzados cuentan con administradores de descarga.

Estas herramientas permiten que el propio equipo descargue archivos directamente hacia la memoria o disco USB, sin mantener una computadora encendida durante todo el proceso.

ASUS incluye en ciertos modelos funciones como Download Master, AiDisk, servidores FTP y almacenamiento compartido. La disponibilidad cambia según el modelo y la versión del firmware.

El puerto también puede estar reservado para mantenimiento

La presencia física de una entrada USB no significa que todas estas herramientas estén disponibles.

En algunos dispositivos, el puerto puede servir únicamente para:

Actualizar el firmware.

Realizar diagnósticos técnicos.

Recuperar el sistema.

Conectar accesorios específicos del fabricante.

Alimentar dispositivos de bajo consumo.

Prestar servicios reservados para el proveedor de internet.

También existen equipos entregados por operadoras que tienen funciones bloqueadas o limitadas, aunque el puerto aparezca en la carcasa.

La forma más segura de comprobarlo es buscar el modelo exacto del router y revisar su manual, ficha técnica o panel de administración.

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