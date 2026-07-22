Los neumáticos de un vehículo funcionan como las zapatillas de un corredor: deben adaptarse al terreno, al peso y al tipo de recorrido.

Una llanta diseñada para carretera puede ofrecer silencio, estabilidad y menor consumo, pero perder rápidamente la tracción dentro del barro. En cambio, un neumático extremo puede superar caminos difíciles, aunque resultar ruidoso, pesado y menos cómodo durante la conducción diaria.

Las siglas HT, AT y MT ayudan a identificar el propósito general del neumático:

HT: Highway Terrain o terreno de carretera.

AT: All Terrain o todo terreno.

MT: Mud Terrain o terreno con barro.

La elección no debería depender de cuál luce más robusta, sino de dónde circula realmente el vehículo la mayor parte del tiempo.

Comparación rápida: HT, AT y MT

Característica HT AT MT Uso principal Ciudad y carretera Carretera y caminos rurales Barro y todoterreno exigente Confort en asfalto Alto Medio a alto Bajo Ruido de rodadura Bajo Moderado Alto Tracción en barro Baja Media Muy alta Rendimiento en ripio Aceptable Muy bueno Muy bueno Consumo de combustible Generalmente menor Intermedio Generalmente mayor Desgaste en carretera Uniforme y prolongado Intermedio Puede ser más rápido Estabilidad a alta velocidad Muy buena Buena Menor que una HT Apariencia Discreta Robusta Muy agresiva Usuario ideal Conducción urbana Uso mixto Trabajo y aventura extrema

El rendimiento exacto cambia según la marca, el compuesto y el diseño de cada modelo. Las siglas indican una orientación de uso, pero no garantizan que dos neumáticos de la misma categoría se comporten igual.

Llantas HT: comodidad y eficiencia en carretera

Las llantas HT están pensadas para vehículos que circulan principalmente por calles pavimentadas, autopistas y carreteras.

Su banda de rodadura suele tener bloques más compactos, canales longitudinales y una mayor cantidad de caucho en contacto con el suelo. Esto favorece la estabilidad, reduce las vibraciones y genera menos ruido.

Michelin explica que una menor proporción de espacios vacíos permite que más caucho toque la carretera, algo que puede mejorar el agarre sobre superficies firmes. Los dibujos menos agresivos también suelen producir menos ruido durante la marcha.

Ventajas de las HT

Mayor comodidad durante viajes largos.

Menor ruido sobre asfalto.

Dirección más precisa.

Buen desempeño sobre pavimento seco y mojado.

Desgaste generalmente más uniforme.

Menor resistencia al rodamiento frente a diseños más agresivos.

Desventajas

Sus canales pueden llenarse rápidamente de tierra o barro. Una vez que el dibujo se satura, la llanta pierde capacidad para encontrar una superficie firme sobre la cual impulsarse. Michelin advierte que los neumáticos de carretera tienden a acumular barro, reduciendo considerablemente su agarre en terrenos blandos.

¿Para quién sirven?

Son recomendables para conductores que realizan alrededor del 90% o más de sus recorridos sobre asfalto y solo ingresan ocasionalmente a caminos secos de tierra.

Llantas AT: el equilibrio entre carretera y aventura

Las llantas AT intentan combinar el comportamiento de una HT sobre asfalto con una mayor capacidad para circular por ripio, tierra, caminos rurales, piedras y barro moderado.

Sus bloques son más grandes y separados que los de una HT, pero no tan extremos como los de una MT. También suelen incorporar canales más profundos y hombros reforzados.

Goodyear señala que los canales anchos y profundos ayudan a evacuar agua, barro y nieve, mientras que los diseños envolventes de los hombros mejoran la tracción fuera del camino.

Ventajas de las AT

Buen equilibrio entre carretera y caminos sin pavimentar.

Mayor resistencia frente a piedras y superficies irregulares.

Mejor tracción en ripio, tierra y barro ligero.

Apariencia robusta sin llegar al extremo de una MT.

Adecuadas para camionetas y SUV de uso mixto.

Desventajas

Producen más ruido que una HT.

Pueden aumentar ligeramente el consumo.

Su dirección puede sentirse menos precisa sobre asfalto.

No igualan a una MT en barro profundo.

Algunos modelos agresivos se desgastan más rápido en carretera.

¿Para quién sirven?

Son la opción más equilibrada para quienes utilizan su vehículo durante la semana en la ciudad, pero también recorren caminos de tierra, propiedades rurales, zonas de montaña o rutas de ripio.

Una AT moderada puede funcionar para un uso aproximado de 70% carretera y 30% fuera del asfalto. Los modelos AT más agresivos pueden acercarse a un uso 50/50.

Llantas MT: diseñadas para barro y terrenos extremos

Las MT fueron desarrolladas para atravesar barro profundo, piedras, zanjas, pendientes, caminos forestales y superficies donde una llanta convencional perdería tracción.

Tienen tacos grandes, profundos y muy separados. El espacio entre ellos permite expulsar el barro mientras la rueda gira, evitando que la banda de rodadura se convierta en una superficie lisa.

Los diseños todoterreno y para barro utilizan canales abiertos para liberar material de la zona de contacto. Esto mejora la tracción sobre superficies blandas, donde una llanta de carretera tendería a saturarse.

Ventajas de las MT

Excelente tracción en barro profundo.

Buen desempeño sobre rocas y terreno suelto.

Mayor capacidad de autolimpieza.

Hombros agresivos que ayudan dentro de huellas y zanjas.

Construcción generalmente más resistente a impactos y cortes.

Desventajas

Generan mucho más ruido en carretera.

Pueden aumentar el consumo de combustible.

Producen más vibraciones.

Su frenado sobre pavimento mojado puede ser menos progresivo.

Los tacos pueden desgastarse de forma irregular si se usan constantemente en asfalto.

Ofrecen menor comodidad durante trayectos urbanos largos.

¿Para quién sirven?

Son adecuadas para vehículos que trabajan o circulan frecuentemente en:

Barro profundo.

Caminos forestales.

Terrenos rocosos.

Estancias, minas o zonas agrícolas.

Rutas todoterreno exigentes.

Comprar una MT únicamente por su apariencia puede resultar costoso e incómodo cuando el vehículo pasa casi toda su vida sobre asfalto.

¿Para qué sirve cada relieve de la llanta?

El dibujo no es solamente decorativo. Cada canal, corte y bloque cumple una función específica.

1. Bloques o tacos

Son las piezas de caucho que entran directamente en contacto con el suelo.

Los bloques grandes aumentan la capacidad de “morder” tierra, piedras o barro, pero también pueden generar más ruido. En carretera, los bloques compactos ofrecen una superficie más estable y continua.

2. Canales longitudinales

Son las ranuras que rodean la llanta en el mismo sentido de giro.

Su función principal es evacuar agua y reducir el riesgo de que el neumático pierda contacto con el pavimento. Una mayor proporción de canales permite desplazar más agua, aunque reduce la cantidad de caucho apoyada sobre el suelo.

3. Canales laterales

Cruzan la banda de rodadura desde el centro hacia los costados.

Ayudan a expulsar agua, tierra, nieve y barro. En las AT y MT suelen ser más amplios para facilitar la autolimpieza mientras la rueda gira.

4. Laminillas o pequeños cortes

Son líneas muy delgadas abiertas dentro de los bloques.

Crean bordes adicionales que mejoran la adherencia sobre superficies mojadas, frías o resbaladizas. También ayudan a romper la película de agua que se forma entre el caucho y la carretera.

Demasiadas laminillas, sin una estructura adecuada, pueden hacer que los bloques sean menos rígidos; por eso su forma y distribución deben equilibrar agarre y estabilidad.

5. Hombros

Son los bloques ubicados en los bordes exteriores de la banda de rodadura.

En las HT favorecen la estabilidad durante las curvas. En las AT y MT pueden ser más abiertos y prominentes para generar tracción cuando la llanta se hunde en barro, circula por una huella o apoya parcialmente sobre una piedra.

6. Espacio entre los tacos

Cuanto mayor es la separación, más facilidad tiene el neumático para expulsar barro.

Sin embargo, también queda menos caucho apoyado sobre el pavimento. Por esta razón, las MT funcionan muy bien en terreno blando, pero suelen ser más ruidosas y menos suaves en carretera.

7. Relieves del costado

Algunas AT y MT incorporan bloques que se extienden parcialmente hacia el lateral.

Estos pueden ayudar a ganar tracción dentro de huellas profundas y ofrecer protección adicional frente a piedras. No obstante, no vuelven indestructible al costado: los cortes y golpes fuertes todavía pueden provocar daños.

¿Cuál deberías escoger?

Escoge HT cuando:

Conduces principalmente en ciudad o carretera.

Buscas silencio y comodidad.

Te importa reducir el consumo.

Solo ingresas ocasionalmente a caminos secos y firmes.

Realizas viajes largos sobre pavimento.

Escoge AT cuando:

Alternas carretera con ripio o tierra.

Viajas a comunidades o zonas rurales.

Buscas resistencia sin sacrificar demasiado confort.

Sales ocasionalmente de ruta.

Necesitas una sola llanta para uso diario y aventura.

Escoge MT cuando:

Entras frecuentemente en barro profundo.

Trabajas en caminos difíciles.

Realizas rutas todoterreno exigentes.

El agarre fuera del asfalto es más importante que el silencio.

Aceptas mayor ruido, consumo y desgaste en carretera.

La regla más sencilla

La mejor elección puede resumirse así:

Si conduces principalmente sobre asfalto, HT; si combinas asfalto y tierra, AT; si enfrentas barro y terrenos extremos con frecuencia, MT.

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