Audio revela los desesperados minutos tras el accidente que causó la muerte de Kaylee Hottle

Nuevos detalles del accidente que causó la muerte de Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs. Kong, han generado conmoción entre sus seguidores y la comunidad artística.

Un audio de las comunicaciones entre operadores y equipos de emergencia revela la desesperación de los primeros socorristas que llegaron al lugar y solicitaron ayuda para conseguir un intérprete de lengua de señas.

Kaylee, quien era sorda y se comunicaba mediante lengua de señas estadounidense, fue encontrada inconsciente después de que el vehículo en el que viajaba se saliera del camino y chocara contra una alcantarilla en Ijamsville, Maryland. La joven murió posteriormente a causa de las lesiones sufridas.

“Necesitamos un intérprete de lengua de señas”

La grabación, obtenida por Page Six, recoge las comunicaciones entre operadores, policías, paramédicos y otros integrantes de los servicios de emergencia durante los minutos posteriores al accidente.

En uno de los mensajes, un socorrista pide que cualquier persona con conocimientos de lengua de señas o acceso a una aplicación de interpretación se dirija al lugar.

“Si alguien tiene acceso a la aplicación de intérprete en los teléfonos, ¿podría venir, por favor? Necesitamos un intérprete de lengua de señas”.

Los equipos también informaron que la joven se encontraba inconsciente mientras intentaban evaluar su estado y organizar su traslado hacia un centro especializado.

Aunque Kaylee no podía comunicarse en ese momento por encontrarse inconsciente, la solicitud de un intérprete habría sido necesaria para asistirla si recuperaba el conocimiento y para facilitar el contacto con personas de su entorno.

Sus acompañantes no tenían los datos de su familia

Otro momento angustiante del audio muestra las dificultades que enfrentaron los equipos para identificar a un familiar.

Según las comunicaciones, Kaylee se encontraba de visita en Maryland y las personas que la acompañaban no disponían de información de contacto de sus padres.

Los operadores consiguieron posteriormente comunicarse con su padre, Joshua Hottle, quien se encontraba en Texas cuando recibió la noticia. Él también es sordo y confirmó públicamente el fallecimiento de su hija mediante un emotivo video grabado en lengua de señas.

El automóvil sufrió graves daños

El accidente ocurrió aproximadamente a las 02:52 del martes 21 de julio, en la cuadra 11400 de Windsor Road, en Ijamsville.

La investigación preliminar estableció que un joven de 19 años conducía un Honda Accord de 1995 cuando el vehículo salió por el lado derecho de la carretera y chocó contra una alcantarilla.

Los primeros socorristas describieron graves daños en la parte delantera y señalaron que el automóvil terminó aproximadamente tres metros fuera del camino.

Además de solicitar una ambulancia para Kaylee, los equipos pidieron atención para el conductor, quien presentaba dolor en las costillas y una pierna.

El joven fue trasladado a un hospital con lesiones que no ponían en riesgo su vida. Una segunda persona que viajaba en el automóvil rechazó recibir asistencia médica en el lugar.

La velocidad pudo influir en el accidente

La Oficina del Sheriff del Condado de Frederick informó que el exceso de velocidad es considerado preliminarmente como un posible factor en el choque.

Sin embargo, la causa definitiva todavía no fue establecida. La Unidad de Tráfico continúa analizando las condiciones de la carretera, el comportamiento del vehículo y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Kaylee fue trasladada hacia un centro de trauma, pero murió antes de que los médicos pudieran salvarla.

Hollywood despide a una joven promesa

Kaylee Hottle era conocida por interpretar a Jia, una niña sorda que desarrolla una conexión especial con Kong mediante lengua de señas.

Debutó en la pantalla grande con Godzilla vs. Kong, estrenada en 2021, y retomó su personaje en Godzilla x Kong: The New Empire, de 2024. Su actuación fue reconocida por mostrar auténtica representación de la comunidad sorda dentro de una superproducción internacional.

Antes de llegar al cine había participado en campañas y anuncios relacionados con servicios de comunicación en lengua de señas. También estudiaba en la Texas School for the Deaf, institución que expresó su pesar y anunció apoyo para alumnos y trabajadores afectados por su fallecimiento.

Figuras como Millie Bobby Brown, Rebecca Hall y Marlee Matlin compartieron mensajes de despedida para la joven actriz, cuya carrera comenzaba a consolidarse.

Una investigación que todavía continúa

El audio permite conocer la urgencia y las dificultades enfrentadas por los primeros respondedores, pero no establece por sí solo todas las circunstancias del accidente.

Las autoridades deberán determinar a qué velocidad circulaba el automóvil, por qué abandonó la carretera y si existieron otros factores que contribuyeron a la tragedia.

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