¡No es tu señal! Instagram y Facebook sufren una caída mundial este domingo

¿Intentaste actualizar Instagram varias veces, revisaste tu conexión o incluso reiniciaste el wifi? Tranquilo: el problema no parece estar en tu teléfono ni en tu servicio de internet.

Instagram y Facebook, las dos populares redes sociales pertenecientes a Meta, registran problemas de funcionamiento este domingo 19 de julio en diferentes partes del mundo. Miles de usuarios han informado dificultades para ingresar a sus cuentas, visualizar publicaciones, actualizar el contenido o compartir historias.

Las primeras incidencias comenzaron a registrarse poco después de las 09:00, hora peninsular española, aproximadamente las 03:00 en Bolivia. Los reportes aumentaron rápidamente y alcanzaron su punto más elevado durante la hora siguiente.

Solo en Estados Unidos se notificaron más de 4.800 problemas relacionados con Facebook antes de las 09:45, hora española. La mayoría de los afectados señaló dificultades para acceder a la página web. En Instagram se contabilizaron más de 2.800 incidencias hasta las 10:18, principalmente relacionadas con la aplicación, las publicaciones y la actualización del contenido.

¿Qué problemas presentan Facebook e Instagram?

Los usuarios de Instagram reportaron que la aplicación no permite publicar historias, muestra mensajes relacionados con la conexión o deja de actualizar el contenido del inicio. También se registraron dificultades para realizar publicaciones y cargar el feed.

En Facebook, los inconvenientes afectan especialmente a la versión web. Algunos usuarios que intentaron ingresar desde una computadora recibieron el siguiente aviso:

“Cuenta temporalmente no disponible. Tu cuenta no está disponible actualmente debido a un problema técnico del sitio. Esperamos que se solucione en breve. Vuelve a intentarlo en unos minutos”.

La afectación no es igual para todos. Mientras algunas personas no pueden ingresar a sus cuentas, otras logran utilizar parcialmente las aplicaciones o acceden sin problemas desde determinados dispositivos. Reuters también comprobó accesos intermitentes en Singapur, lo que refuerza el alcance internacional de la incidencia.

¿WhatsApp también se cayó?

Por el momento, WhatsApp no presenta una interrupción generalizada comparable con las fallas registradas en Facebook e Instagram. La plataforma de mensajería continúa disponible para la mayoría de los usuarios, aunque podrían existir reportes aislados dependiendo del país, el dispositivo o la conexión.

Meta todavía no explica la causa

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado público que detalle las causas de la interrupción ni ha informado cuánto tiempo podría tomar la recuperación completa de sus plataformas. La compañía tampoco respondió inmediatamente a las consultas realizadas por medios internacionales.

Por esa razón, todavía no se puede establecer si el inconveniente se originó en los servidores, en una actualización interna o en otro problema técnico. Cualquier versión sobre un supuesto ataque informático carece, por ahora, de confirmación oficial.

¿Qué hacer si las aplicaciones no funcionan?

No es recomendable cambiar inmediatamente la contraseña, eliminar las aplicaciones o modificar la configuración del teléfono. Cuando una falla afecta simultáneamente a miles de usuarios, estas acciones normalmente no solucionan el problema.

Lo más prudente es esperar algunos minutos, intentar acceder desde la aplicación y desde la versión web, comprobar si otras páginas funcionan y revisar los canales oficiales antes de realizar cambios en la cuenta.

También se recomienda desconfiar de mensajes o enlaces que prometan “recuperar” el acceso. Los delincuentes pueden aprovechar este tipo de caídas para enviar páginas falsas y robar contraseñas.

Mientras Meta trabaja en restablecer completamente el servicio, los usuarios tendrán que hacer algo que parece cada vez más difícil en la era digital: respirar, soltar el teléfono y esperar.

Mira la programación en Red Uno Play