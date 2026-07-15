Adiós al almacenamiento lleno: WhatsApp estrena función para liberar espacio sin borrar tus chats

¿Tu teléfono se ha quedado sin espacio por culpa de los miles de memes, videos y notas de voz que recibes a diario? WhatsApp acaba de lanzar una actualización diseñada específicamente para solucionar este dolor de cabeza. A partir de ahora, los usuarios podrán liberar almacenamiento eliminando de forma masiva los archivos multimedia de un chat, pero sin perder ni un solo mensaje de texto.

Esta nueva función responde a una de las demandas más recurrentes de la comunidad, permitiendo una limpieza profunda y rápida de los chats más pesados sin tener que sacrificar los recuerdos o la información escrita de las conversaciones, según publica el portal La Nación.

¿Cómo funciona? Paso a paso para limpiar tus chats

El proceso es sumamente sencillo y se puede realizar directamente desde cualquier conversación (individual o grupal):

Ingresa al chat que deseas limpiar y presiona el menú de los tres puntos (en la esquina superior derecha). Selecciona la opción "Vaciar chat". Elige la casilla "Eliminar archivos multimedia".

Al confirmar, el sistema borrará de manera automática todas las fotos, videos, audios, documentos y GIFs de esa conversación, pero mantendrá intacto todo el historial de texto.

Herramientas avanzadas para Android e iPhone

Tanto para usuarios de Android como de iOS (iPhone), la plataforma ofrece un panel de control detallado desde el apartado de "Almacenamiento y datos" en los ajustes de la aplicación:

Filtros de peso: Permite identificar rápidamente cuáles son los archivos más pesados o más antiguos del teléfono.

Selección múltiple: Se pueden revisar los elementos de forma individual o seleccionarlos todos en lote para eliminarlos con un solo toque.

Buscador integrado: Facilita la tarea de localizar y borrar tipos de contenido específicos dentro de cada chat.

Lo que debes tener en cuenta antes de borrar

¡Atención! WhatsApp advierte que los archivos eliminados mediante este método se borran de manera permanente. Una vez que confirmes la acción, ya no podrás volver a descargarlos desde el chat.

Antes de iniciar una limpieza masiva, la plataforma recomienda tener en cuenta los siguientes puntos:

Copia de seguridad: Es aconsejable realizar un respaldo en la nube antes de borrar contenido importante.

Archivos duplicados: Si un mismo video o foto fue compartido en varios chats, deberás eliminarlo de cada uno de ellos para liberar el espacio de forma real.

Rendimiento del sistema: Mantener espacio libre en el dispositivo es vital. WhatsApp advierte que si el almacenamiento del móvil llega a niveles críticos, la aplicación podría presentar fallos o exigir la liberación de espacio para poder seguir funcionando con normalidad.

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