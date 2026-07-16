¿Un gemelo de la Tierra? Detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta potencialmente habitable

Los científicos han detectado atmósfera en el exoplaneta LHS 1140 b, situado a 40 años luz, que fue descubierto en 2017, lo que supone un hito clave en la búsqueda de planetas similares a la Tierra donde pueda haber vida, más allá del sistema solar.

El hallazgo, de un nutrido grupo de investigadores de universidades de prestigio en Estados Unidos y del que hoy da cuenta la revista Science, aporta la prueba más sólida hasta la fecha de la existencia de mundos con condiciones de composición y temperatura similares a las de la Tierra para albergar vida más allá del sistema solar.

Hasta el momento, se habían detectado atmósferas de exoplanetas parecidos a Urano y Neptuno, pero nunca en ninguno que fuera similar a la Tierra.

¿Cómo es?

El exoplaneta LHS 1140 b tiene unas 5.6 veces la masa de la Tierra y aproximadamente 1,7 veces su radio. Orbita alrededor de una estrella enana roja más antigua en un período de tan solo 24,7 días.

Sus características concuerdan con las de un mundo rocoso de una composición similar a la de la Tierra, de donde recibe el 42 % de la radiación estelar.

Esto ha permitido a los científicos poder concretar que su temperatura es la adecuada para que posea agua en estado líquido, aunque todavía se desconoce si los planetas de este tamaño tienen superficies como la de la Tierra.

“Lo que creemos, y que parecen confirmar los nuevos datos, es que LHS 1140 b es un mundo a medio camino entre un mundo oceánico (completamente cubierto de agua, con océanos de centenares de kilómetros de profundidad) y un gigante helado parecido a Urano y Neptuno, cuya composición básica es hidrógeno”, explica en una entrevista con EFE José Antonio Caballero, experto en formación y evolución de estrellas, enanas marrones y planetas en el Centro español de Astrobiología (CAB CSIC).

¿Cómo se detectó la atmósfera?

Los investigadores detectaron indicios de escape de helio de la atmósfera de LHS 1140 b en 2024 mediante el potente espectrógrafo que posee el telescopio Magellan Clay del Observatorio de Las Campanas, en Chile.

Los espectros, explican, son una forma de estudiar las características de un objeto celeste, incluyendo su composición, velocidad y movimiento. Captan la luz emitida por la estrella anfitriona y la descomponen en sus partes integrantes, del mismo modo que un prisma crea un arcoíris. Cuando esta luz atraviesa la atmósfera de un exoplaneta, los astrónomos pueden determinar qué elementos están presentes en ella.

“El helio fue una prueba clara de la existencia de una atmósfera en un exoplaneta situado en la zona habitable. Fue absolutamente emocionante ver los espectros de tránsito y darme cuenta poco a poco de las implicaciones de lo que estábamos observando», afirma Shreyas Vissapragada, del Observatorio Carnegie en California (EE.UU).

Sin embargo, las observaciones de 2025 no revelaron ninguna fuga de helio. Combinando visualizaciones de años anteriores y sofisticados modelos de evolución de exoplanetas, los investigadores interpretan estos resultados como indicativos de la presencia de una atmósfera con múltiples capas.

Predicen que el planeta tiene una atmósfera superior dominada por el helio y pobre en hidrógeno y que otras especies químicas, como el agua, quedan atrapadas a altitudes más bajas, más cerca de la superficie. Han observado también otro planeta del mismo sistema, LHS 1140 c, que es más pequeño y está sometido a una mayor irradiación. Sin embargo, no encuentra en él indicios de atmósfera.

El campeón de 2026

"¡Por fin! Ya era hora de detectar señales de atmósfera en un planeta parecido a la Tierra. La verdad es que LHS 1140 b tenía todas las papeletas para ser el primero, pero los astrónomos lo habían intentado antes mucha veces, aunque sin éxito", señala Caballero.

El astrobiólogo hace un símil futbolístico para entender la dimensión del hallazgo conocido hoy: "Como en el famoso partido España-Malta de 1983, tardamos 15 minutos en marcar el primer gol, pero luego vinieron 11 goles más. Con LHS 1140 b ocurrirá parecido: esta es la primera detección, pero luego vendrán muchas más".

EFE

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