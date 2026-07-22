Terminal de La Paz: buses operan solo al 40% por falta de diésel

Las empresas de transporte interdepartamental que operan en la Terminal de Buses de La Paz redujeron su capacidad de trabajo al 40% debido a la persistente falta de diésel en La Paz y El Alto.

Hasta hace poco, el sector operaba al 50%, pero la situación se agravó porque varias unidades no lograron cargar combustible desde la pasada jornada.

Rutas afectadas

Según el reporte desde la terminal, el desabastecimiento afecta principalmente las salidas hacia Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí.

En estas rutas, solo estaría saliendo un bus por día, lo que genera perjuicios tanto para los pasajeros como para las empresas de transporte.

Impacto en pasajeros y empresas

La reducción de operaciones complica la planificación de viajes y limita la disponibilidad de pasajes para distintos destinos del país.

Las empresas advierten que la falta de diésel continúa golpeando al transporte interdepartamental, que depende del abastecimiento regular para normalizar sus salidas.

Sin normalización plena

El nuevo reporte evidencia que el problema de combustible todavía no fue resuelto en su totalidad, pese a los anuncios de una distribución gradual.

La situación mantiene en incertidumbre a los usuarios que buscan viajar desde La Paz hacia otros departamentos.

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