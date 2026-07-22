El Ministerio Público ejecutó este miércoles una orden de aprehensión contra Aldo José Angulo Cardozo, investigado por presuntas irregularidades en la compra de crudo para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La medida fue cumplida en la ciudad de Santa Cruz, luego de que el investigado prestara su declaración informativa en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Angulo es investigado por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, dentro del proceso identificado con el caso N.º 201102012600923, que es dirigido por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción.

De acuerdo con la investigación, el aprehendido habría formado parte de la comisión de calificación que participó en la aprobación de los precios dentro del proceso de adquisición de crudo, operación que ahora es objeto de indagaciones por un presunto sobreprecio.

La orden de aprehensión fue emitida el 22 de julio de 2026 por una comisión de fiscales de La Paz. En el documento se instruye al investigador asignado al caso ejecutar la aprehensión y conducir al investigado ante el despacho fiscal para que posteriormente sea puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, que definirá su situación jurídica.

La resolución fiscal señala que la medida fue dispuesta en el marco de la investigación por los delitos tipificados en los artículos 154 e 224 del Código Penal, referidos a incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para establecer las responsabilidades de los funcionarios y demás personas que habrían intervenido en el proceso de compra de crudo cuestionado, en el que se indaga la existencia de posibles irregularidades en la aprobación de precios y la contratación.

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