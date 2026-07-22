Trasladan a la Delcc al aprehendido y las cuatro maletas con 189 kilos de oro retenidas en Viru Viru

Un cargamento de 189 kilos de oro que pretendía ser trasladado a Dubái en un vuelo chárter fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Santa Cruz, luego de que funcionarios detectaran irregularidades en la documentación presentada para su salida del país.

Tras el operativo, personal anticorrupción trasladó las cuatro maletas tipo cajas de herramientas que contenían el mineral hasta dependencias de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), donde continuará el proceso investigativo.

De acuerdo con información preliminar, el cargamento llegó desde La Paz mediante una empresa de seguridad y tenía como destino final Dubái. Sin embargo, durante los controles aeroportuarios se identificaron observaciones en los documentos que respaldaban la exportación.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, coronel Jhonny Coca, informó que la alerta surgió debido a que el código QR presentado en la documentación no habría sido validado por las instancias correspondientes.

“Él es el encargado de realizar este trámite administrativo. La mercadería corresponde a una empresa legalmente autorizada, que cuenta con un NIT, y se están realizando las consultas necesarias a las entidades correspondientes”, señaló Coca.

Según la Policía, el responsable del trámite administrativo fue identificado como Adrián L.R., ciudadano boliviano que fue aprehendido y trasladado a dependencias policiales para prestar su declaración informativa.

La Fiscalía abrió una investigación y analiza la figura legal por la cual será imputado, entre ellos posibles delitos aduaneros o delitos contra el Estado. Las autoridades aguardan informes oficiales de las entidades involucradas, entre ellas el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), para determinar si existieron irregularidades en el proceso de exportación.

Mientras avanzan las investigaciones, el cargamento permanece bajo custodia y las autoridades buscan establecer la procedencia, documentación y responsabilidades dentro del traslado del oro que tenía como destino el mercado internacional.

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