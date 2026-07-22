Cochabamba declara el 22 de julio como Día del Trabajo Doméstico y de Cuidados

El trabajo que alimenta, limpia, acompaña, organiza y cuida a las familias cochabambinas tendrá desde ahora una fecha municipal de reconocimiento.

El Concejo Municipal de Cochabamba aprobó por unanimidad la Ley Municipal de Declaratoria del Día Municipal del Trabajo Doméstico y de Cuidados, que establece el 22 de julio de cada año como una jornada destinada a visibilizar y revalorizar estas labores.

La aprobación se produjo durante una sesión ordinaria del pleno legislativo municipal. El Concejo tiene entre sus atribuciones emitir leyes municipales para regular políticas públicas dentro de sus competencias.

La norma reconoce tanto el trabajo doméstico y de cuidados remunerado como no remunerado, actividades esenciales para el bienestar de niños, adultos mayores, personas enfermas, personas con discapacidad y de todos los integrantes de una familia.

Una labor indispensable que muchas veces permanece invisible

Cocinar, limpiar, lavar, acompañar a una persona enferma, cuidar a los niños o atender a un adulto mayor forman parte de una carga cotidiana que durante décadas fue considerada una obligación familiar y no un trabajo con valor económico y social.

La nueva ley busca transformar esa mirada y promover una distribución más equitativa de las responsabilidades dentro de los hogares.

“Esta ley tiene como objeto reconocer socialmente el trabajo doméstico y de cuidados, tanto el no remunerado como el remunerado que se realiza dentro de los hogares”, explicó el presidente de la Comisión Especial de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Alejandro Gumucio.

El concejal señaló que la normativa representa un paso importante para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres, hombres y todos los miembros de la familia.

“No debe recaer únicamente sobre las mujeres”

Uno de los objetivos principales será generar conciencia sobre la necesidad de compartir las tareas domésticas y de cuidado.

Históricamente, estas responsabilidades han recaído principalmente sobre las mujeres, limitando en muchos casos sus posibilidades de estudiar, trabajar, descansar o desarrollar proyectos personales.

La ley plantea que el cuidado debe ser entendido como una responsabilidad compartida por las familias, la comunidad, las instituciones y el Estado.

“Es un paso para fomentar la corresponsabilidad y la distribución equitativa de estas labores entre todos los miembros de la familia”, manifestó Gumucio.

Habrá campañas durante la semana del 22 de julio

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá definir programas, proyectos y actividades de promoción y sensibilización.

Durante la semana del 22 de julio de cada año se desarrollarán campañas para explicar el valor del trabajo doméstico, promover la corresponsabilidad y difundir los derechos de las personas que realizan estas labores.

Las actividades podrán desarrollarse en:

Plazas y otros espacios públicos.

Unidades educativas.

Universidades.

Organizaciones sociales.

Instituciones públicas y privadas.

Medios de comunicación.

La Alcaldía también podrá suscribir convenios con diferentes instituciones para ampliar el alcance de las campañas.

Reconocerán a personas e instituciones comprometidas

La ley crea además un reconocimiento institucional para personas naturales, organizaciones, instituciones y medios de comunicación que desarrollen actividades educativas destinadas a visibilizar el trabajo doméstico y de cuidados.

El propósito es incentivar iniciativas que ayuden a modificar estereotipos y promuevan una distribución más justa de estas responsabilidades.

La normativa también busca fortalecer la difusión y protección de los derechos laborales de quienes realizan trabajo doméstico remunerado.

Entrega simbólica de la normativa

Después de la aprobación, el pleno municipal desarrolló un acto simbólico con instituciones vinculadas a la Comisión Especial de la Mujer, Niñez y Adolescencia.

La normativa fue entregada a representantes del Instituto de Formación Femenina Integral y del municipio, quienes destacaron que su elaboración responde al compromiso de avanzar hacia la equidad, la justicia social y el reconocimiento de las personas que sostienen diariamente los cuidados.

El Instituto de Formación Femenina Integral también destacó públicamente la consolidación de normas destinadas a reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados en Cochabamba.

Queda sin efecto una ordenanza de 2009

Con la aprobación de la nueva ley queda abrogada la Ordenanza Municipal 3951/2009, del 21 de julio de 2009, además de cualquier disposición municipal de igual o menor jerarquía que sea contraria a la nueva normativa.

La ley actualiza el enfoque municipal y amplía el reconocimiento hacia las distintas formas de trabajo doméstico y de cuidados.

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