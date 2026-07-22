Desde el lunes multarán con Bs 10.000 a quienes invadan las ciclovías en la ciudad de Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba iniciará este jueves la socialización del Decreto Municipal 530/2026, que establece una multa de Bs 10.000 para los vehículos motorizados que ingresen, circulen o estacionen en las ciclovías de la ciudad.

El director de Movilidad Urbana, Ever Rojas, informó que la socialización comenzará a las 07:30 y se desarrollará en los más de 30 kilómetros de ciclovías de la ciudad, con el despliegue de la Guardia Municipal y personal administrativo.

Sanciones comenzarán el lunes

Rojas confirmó que los operativos de control y sanción comenzarán el próximo lunes 27 de julio. Desde esa fecha, los conductores de automóviles y motocicletas que sean sorprendidos invadiendo las ciclovías serán sancionados con una multa de Bs 10.000 por cada infracción.

El procedimiento contempla la verificación del hecho, el registro fotográfico y la emisión de la boleta de infracción. El conductor tendrá un plazo de tres días para realizar el pago; caso contrario, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para el cobro coactivo.

La Alcaldía aclaró que la multa no impedirá el cobro adicional por los daños que los vehículos puedan ocasionar a la infraestructura de las ciclovías.

Además, la Secretaría de Asuntos Jurídicos remitirá antecedentes al Ministerio Público cuando corresponda, si los hechos configuran otros posibles delitos.

La norma se aplicará en las diferentes ciclovías y ciclorrutas de la ciudad, entre ellas las ubicadas en la zona norte, el circuito Bolivia, la avenida Oquendo, la calle Ecuador, la avenida Blanco Galindo y la zona sur.

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