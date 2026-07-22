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Ministro de Defensa informa que los incendios en Tarija permanecen controlados

La autoridad informó que los principales focos permanecen bajo control tras el despliegue de más de 300 personas durante la emergencia, aunque advirtió que los vientos podrían reactivar las llamas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/07/2026 13:44

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Foto: Ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, brinda informe sobre incendios forestales en Tarija. Red Uno.
Tarija

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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que los incendios forestales registrados en el departamento de Tarija se encuentran controlados, tras un intenso operativo que movilizó a más de 300 efectivos entre militares, policías y bomberos voluntarios.

Incendios fueron controlados

La autoridad explicó que hasta la jornada del lunes permanecían algunas fumarolas y focos activos en las zonas de Rincón de la Victoria y Coimata; sin embargo, la situación mejoró significativamente durante las últimas horas.

"Prácticamente podríamos decir que están todos los fuegos de Tarija controlados, pero hay que tener cuidado con la palabra, porque controlado no significa que se haya extinguido completamente", señaló.

Continuará monitoreo de zonas afectadas

El ministro precisó que el Gobierno mantiene personal de reserva para responder ante cualquier eventual reactivación de las llamas, aunque una evaluación preliminar indica que, por ahora, no será necesario incorporar más brigadas.

Asimismo, recordó que los fuertes vientos podrían reavivar algunos puntos calientes, por lo que continuarán las tareas de monitoreo y enfriamiento en las áreas afectadas.

"Estamos haciendo una evaluación final y probablemente no sea necesario reforzar con más personal, lo cual es una buena noticia", afirmó.

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