Ministro de Defensa informa que los incendios en Tarija permanecen controlados

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que los incendios forestales registrados en el departamento de Tarija se encuentran controlados, tras un intenso operativo que movilizó a más de 300 efectivos entre militares, policías y bomberos voluntarios.

Incendios fueron controlados

La autoridad explicó que hasta la jornada del lunes permanecían algunas fumarolas y focos activos en las zonas de Rincón de la Victoria y Coimata; sin embargo, la situación mejoró significativamente durante las últimas horas.

"Prácticamente podríamos decir que están todos los fuegos de Tarija controlados, pero hay que tener cuidado con la palabra, porque controlado no significa que se haya extinguido completamente", señaló.

Continuará monitoreo de zonas afectadas

El ministro precisó que el Gobierno mantiene personal de reserva para responder ante cualquier eventual reactivación de las llamas, aunque una evaluación preliminar indica que, por ahora, no será necesario incorporar más brigadas.

Asimismo, recordó que los fuertes vientos podrían reavivar algunos puntos calientes, por lo que continuarán las tareas de monitoreo y enfriamiento en las áreas afectadas.

"Estamos haciendo una evaluación final y probablemente no sea necesario reforzar con más personal, lo cual es una buena noticia", afirmó.

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