Tras varios días de rastrillaje, hallan el cuerpo de Edilberto en el río Cuverene - Beni

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB), a través del Grupo SAR-FAB Trinidad, logró recuperar el cuerpo de Edilberto Cayuba Viri, quien había sido reportado como desaparecido en el río Cuverene, en inmediaciones de la localidad de Puerto San Borja, municipio de San Ignacio de Moxos, provincia Marbán, departamento del Beni.

Hallan el cuerpo de Edilberto en el río Cuverene después de tres días de intensa búsqueda. FOTO: FAB.

El operativo fue ejecutado tras una solicitud del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), gestionada por los familiares de la víctima. Para la misión se desplegó personal especializado y medios operativos destinados a las tareas de búsqueda y rastrillaje.

Hallan el cuerpo de Edilberto en el río Cuverene después de tres días de intensa búsqueda. FOTO: FAB.

Las labores se desarrollaron entre el 19 y el 21 de julio. Luego de jornadas de intenso trabajo, el Grupo SAR-FAB Trinidad logró localizar y recuperar el cuerpo de la persona desaparecida.

Hallan el cuerpo de Edilberto en el río Cuverene después de tres días de intensa búsqueda. FOTO: FAB.

Tras el hallazgo, los rescatistas trasladaron el cuerpo hasta la localidad de Puerto San Borja y posteriormente a San Ignacio de Moxos, donde fue entregado a sus familiares y a las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.

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